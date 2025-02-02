Шоураннер «Белого лотоса» назвал первые два сезона «репетицией» третьего

Создатель хита HBO «Белый лотос» Майк Уайт назвал первые два сезона шоу подготовкой к третьему. Об этом он рассказал в интервью журналу Time.

«По-моему, все прошлые сезоны были репетицией перед новым. Там есть такие вещи, которых я никогда еще не снимал», — поделился шоураннер.

Изначально Уайт планировал снимать третий сезон в Японии, но руководство HBO предложило ему Таиланд. Во время поездки на осмотр локаций он попал в больницу с тяжелым бронхитом.

«Я не спал двое суток, а к утру понял: сюжет готов. По большому счету, сериал — это все, что произошло со мной той ночью», — признался режиссер. Он пояснил, что обычно ему очень непросто придумать финал истории, но в этот раз бред и лекарства подсказали ему концовку и заставили написать сначала ее, а потом придумать все остальное.

Уайт отметил, что таиландский сезон не будет глубоко вдаваться в буддистские верования и культуру. Хотя он знаком с некоторыми концептами религии и даже пользуется какими‑то из них, постановщик не считает себя готовым писать на такие темы.

«У нас сериал об американцах с предубеждениями, и мы не меняли рабочий процесс: мы пообщались с разными людьми и попытались создать нечто разностороннее. Теперь надеемся, что получилась не чушь. Такова суть сторителлинга: нужно найти историю и найти общее между разными людьми, а не углубляться в их разногласия и переживать о них», — считает режиссер.

Уайт связал новую историю с буддийскими концепциями реинкарнации и «отраженных я». Герои, по его словам, «мертвы, но не осознают этого», а их травмы станут центральной темой. Также он пообещал, что в третий сезон не начнется с убийства, как это делали прошлые две части, но загадочная смерть одного из персонажей станет кульминацией истории.

В актерский состав третьего сезона «Белого лотоса» вошли Уолтон Гоггинс (Fallout), Кэрри Кун («Оставленные»), Лесли Бибб («Железный человек»), а также тайская певица Лиса из BLACKPINK. Кроме того, трейлер заспойлерил участие актера Юрия Колокольникова. Сериал начнется на HBO 16 февраля.

HBO уже продлил на четвертый сезон сериал «Белый лотос». Производство начнется в 2026 году.