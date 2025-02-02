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Джастин Бальдони запустил сайт с материалами по делу о домогательствах к Блейк Лайвли

Сегодня в 11:34
Фото: Sony Pictures Television

Джастин Бальдони, его адвокат Брайан Фридман и глава отдела по связям с общественностью в кризисных ситуациях Мелисса Натан выполнили свою давнюю угрозу. Они запустили сайт, где размещены все материалы, связанные с делом о домогательствах к Блейк Лайвли.

На минималистичном портале лишь два документа, поданных в суд, ― исправленная жалоба и 168-страничная «хронология релевантных событий. В последней, в частности, есть личные переписки Бальдони, Лайвли и ее супруга Райана Рейнолдса во время съемок фильма «Все закончится на нас».

«Эти новые доказательства подтверждают, что мы и так знали: из‑за чисто эгоистических причин госпожа Лайвли и вся ее команда в течение месяцев сговаривались, чтобы разрушить репутацию [Бальдони] с помощью сложной сети лжи, ложных обвинений и манипулирования незаконно полученными сообщениями», ― заявил адвокат Брайан Фридман.

Досудебное заседание по этому запросу назначено на 3 февраля. Судебное разбирательство должно начаться 9 марта.

В конце декабря Лайвли обвинила Бальдони в сексуализированных домогательствах и попытке очернить ее репутацию — актриса подала жалобу в департамент по гражданским правам Калифорнии. В документе утверждается, что Бальдони описывал ей собственные гениталии, мог войти в помещение, когда Лайвли переодевалась, не скрывал свою зависимость от порно и сознательно продлевал съемки поцелуев с ней. Когда Бальдони заволновался, что актриса публично обвинит его в домогательствах, он решил запустить пиар-кампанию, чтобы очернить репутацию Лайвли, говорится в ее судебной жалобе.

В середине января Бальдони подал встречный иск. В нем утверждается, что Лайвли и Рейнолдс попытались уничтожить его репутацию с помощью ложных обвинений в домогательствах, а также вторгались в его частную жизнь. За эти действия кинематографист требует компенсацию в размере 400 млн долларов.

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