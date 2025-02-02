Российские медиа рассказали о «советском коде» в основе DeepSeek. Новость оказалась шуткой

Ряд российских СМИ рассказали читателям о «советских разработках» в основе Deepseek. Новость оказалась шуткой «ИА „Панорама“», но издание заметило многочисленные репосты.
Согласно сатирическому изданию, руководитель стартапа заявил, что нашумевшая на минувшей неделе нейросеть основана на программном коде советских программистов.
«Не буду лукавить, наш искусственный интеллект был создан на базе советских разработок, а именно системы ОГАС академика Глушкова. Без нее мы бы никогда не догнали американцев с их ChatGPT», — якобы сказал глава компании Лян Вэньфэн американскому подкастеру Лексу Фридману. Такой беседы на канале интервьюера никогда не выходило.
Юмористы написали, что предприниматель собирался учредить премию имени Виктора Глушкова, а также открыть в Пекине музей, посвященный научным достижениям СССР. Они также сослались на журнал «Наука и жизнь», якобы писавший о приобретении архива ученого анонимным китайским бизнесменом в 1995 году.
Пост пробился на «Пикабу» и «ЯПлакал», на развлекательных платформах он набрал десятки тысяч просмотров.
Многие издания не увидели в публикации ничего смешного и перепостили ее без указания источника. Например, шутка появилась на сайте «Общественной службы новостей», в пабликах «Рифмы и Панчи» и «Неморгенштерн», телеграм-канале бывшего шеф-редактора Regnum Юрия Баранчика, «Образе будущего» и других. «Неморгенштерн» и «Кабинет инвестора» позже признали ошибку и сообщили о ней фолловерам. «РиП» исправил пост, а потом удалил, следует из данных TGStat.
Наконец, юмористическая новость попала в репортаж утренних «Вестей» на «России 1» второго февраля. Его запись доступна на «Смотрим»
Deepseek наделал шума на уходящей неделе. Поводом для взрывного роста приложения стали невероятно низкие затраты: на обучение стартап потратил 5,5 млн долларов против 78 млн долларов у OpenAI, хотя результат ничем не уступает американской разработке.
31 января китайский чат-бот заблокировали в Италии. Запрет чат-бота обусловлен недостатком информации об использовании им персональных данных, заявили власти страны.