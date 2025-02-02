Российские медиа рассказали о «советском коде» в основе DeepSeek. Новость оказалась шуткой

«Не буду лукавить, наш искусственный интеллект был создан на базе советских разработок, а именно системы ОГАС академика Глушкова. Без нее мы бы никогда не догнали американцев с их ChatGPT», — якобы сказал глава компании Лян Вэньфэн американскому подкастеру Лексу Фридману. Такой беседы на канале интервьюера никогда не выходило.