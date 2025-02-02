Российские медиа рассказали о «советском коде» в основе DeepSeek. Новость оказалась шуткой

Сегодня / 12:46
Андрей Звягинцев работает над новым фильмом
Сегодня / 12:54
Шоураннер «Белого лотоса» назвал первые два сезона «репетицией» третьего
Сегодня / 12:09
Режиссер Павел Лунгин: «Юра Борисов уже сыграл Пушкина, поэтому Лермонтова он играть не может»
Сегодня / 11:34
Джастин Бальдони запустил сайт с материалами по делу о домогательствах к Блейк Лайвли
Сегодня / 10:17
Илон Маск подал в суд на LEGO и Nestlé за отказ рекламировать товары в соцсети X
Сегодня / 09:49
В Москве закрыли два ресторана «Вилла Паста» из‑за санитарных нарушений
Сегодня / 09:48
В Китае огромный осетр попытался проглотить российскую синхронистку
Сегодня / 09:17
В Новосибирске из репертуара театра убрали постановку о взятке «по рекомендации силовиков»
Обновлено сегодня в 08:40
Лю Сыму готовит адаптацию видеоигры Sleeping Dogs
Сегодня / 06:48
Киран Калкин чуть не сорвал съемки «Настоящей боли». Эмма Стоун вернула его на площадку «шантажом»
Сегодня / 06:17
Умер лидер «Клуба одесских джентльменов» и отец актера «Квартета И» Валерий Хаит
Сегодня / 23:21
В тиктоке набрал популярность малоизвестный роман 1995 года, похожий на «Рассказ служанки»
Вчера / 17:58
Американец сознался в киберпреследованиях. Он заманивал незнакомцев к дому жертвы через чат-боты
Вчера / 15:53
В правительстве РФ пообещали запустить спутники, чтобы покрыть интернетом всю страну
Вчера / 14:50
MrBeast и гендир Roblox хотят купить TikTok более чем за 20 млрд долларов
Вчера / 13:59
РБК: Владимир Мединский может возглавить Союз писателей РФ
Вчера / 13:44
Наследники создателя Супермена подали на Warner Bros в суд. Они хотят заблокировать прокат фильма
Вчера / 12:50
Японский блогер, который переодевался в собаку, открыл «зоопарк» для желающих притвориться животным
Вчера / 11:58
Поток туристов из РФ в Турцию почти достиг доковидного уровня
Вчера / 11:46
МФТИ оказался самым требовательным вузом в России
Вчера / 09:57
Геймеры собрали деньги на лечение актера, озвучившего Fallout, The Elder Scrolls и World of Warcraft
Вчера / 09:51
Фестиваль «Сандэнс» назвал победителей 2025 года
Вчера / 07:08
В России назначили первый штраф за пропаганду чайлдфри из‑за мемов с Тарантино и Риком Санчесом
Вчера / 07:07
Эллиот Пейдж сыграет в «Одиссее» Кристофера Нолана
Вчера / 23:17
Риз Уизерспун призналась, что идею приквела «Блондинки в законе» ей подсказал Тим Бертон
Вчера / 22:43
Сериал «Песочный человек» закрыли после обвинений в адрес Нила Геймана
Вчера / 22:02
Военная драма «Воздух» Алексея Германа-младшего получила премию «Золотой орел»
Вчера / 21:16
Лауреатка премии «Оскар» Мелисса Лео появится в хорроре Андре Эвредаля

Российские медиа рассказали о «советском коде» в основе DeepSeek. Новость оказалась шуткой

Сегодня в 11:14
Фото: «Россия 1»

Ряд российских СМИ рассказали читателям о «советских разработках» в основе Deepseek. Новость оказалась шуткой «ИА „Панорама“», но издание заметило многочисленные репосты.

Согласно сатирическому изданию, руководитель стартапа заявил, что нашумевшая на минувшей неделе нейросеть основана на программном коде советских программистов.

«Не буду лукавить, наш искусственный интеллект был создан на базе советских разработок, а именно системы ОГАС академика Глушкова. Без нее мы бы никогда не догнали американцев с их ChatGPT», — якобы сказал глава компании Лян Вэньфэн американскому подкастеру Лексу Фридману. Такой беседы на канале интервьюера никогда не выходило.

Юмористы написали, что предприниматель собирался учредить премию имени Виктора Глушкова, а также открыть в Пекине музей, посвященный научным достижениям СССР. Они также сослались на журнал «Наука и жизнь», якобы писавший о приобретении архива ученого анонимным китайским бизнесменом в 1995 году.

Пост пробился на «Пикабу» и «ЯПлакал», на развлекательных платформах он набрал десятки тысяч просмотров.

Многие издания не увидели в публикации ничего смешного и перепостили ее без указания источника. Например, шутка появилась на сайте «Общественной службы новостей», в пабликах «Рифмы и Панчи» и «Неморгенштерн», телеграм-канале бывшего шеф-редактора Regnum Юрия Баранчика, «Образе будущего» и других. «Неморгенштерн» и «Кабинет инвестора» позже признали ошибку и сообщили о ней фолловерам. «РиП» исправил пост, а потом удалил, следует из данных TGStat.

1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7

Наконец, юмористическая новость попала в репортаж утренних «Вестей» на «России 1» второго февраля. Его запись доступна на «Смотрим»

Deepseek наделал шума на уходящей неделе. Поводом для взрывного роста приложения стали невероятно низкие затраты: на обучение стартап потратил 5,5 млн долларов против 78 млн долларов у OpenAI, хотя результат ничем не уступает американской разработке.

31 января китайский чат-бот заблокировали в Италии. Запрет чат-бота обусловлен недостатком информации об использовании им персональных данных, заявили власти страны.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами