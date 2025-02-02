Илон Маск подал в суд на Lego и Nestle за отказ рекламировать товары в соцсети X

Соцсеть X Илона Маска вновь обратилась в суд из‑за отказа крупных брендов покупать рекламу. Об этом говорится в обновленном иске, поданном в федеральный суд Техаса.

Оригинальное заявление было подано в 2023 году против Всемирной федерации рекламодателей (WFA), аптечной сети CVS и стриминговой платформы Twitch. Теперь в число ответчиков компания включила крупные международные бренды, в их числе Lego, Nestlé, Tyson Foods, Colgate-Palmolive и Shell International.

Представители соцсети утверждают, что WFA и участники альянса GARM (Global Alliance for Responsible Media) согласованно остановили рекламные кампании на платформе, опасаясь, что под руководством Маска Twitter откажется от их стандартов «безопасности для брендов».

По их оценке, это лишило X миллиардов долларов дохода, а последствия бойкота ощущаются до сих пор. Юристы Маска настаивают, что коллективное давление рекламодателей нарушает принципы конкуренции, лишая соцсети права самостоятельно определять политику модерации.

Ранее медиа опубликовали фрагмент служебного письма Маска сотрудникам X. В нем миллиардер признал, что его многомиллиардная покупка находится в неудачном финансовом положении.

«Рост нашей пользовательской базы стагнирует, доходы не впечатляют, мы едва сводим концы с концами», — сообщил он.