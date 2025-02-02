В Москве закрыли два ресторана «Вилла Паста» из‑за санитарных нарушений

Суды по искам Роспотребнадзора на 90 суток закрыли два ресторана сети «Вилла Паста» в Москве. В заведениях на Пятницкой, 26 и на Большой Дмитровке, 32 нашли многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В общей сложности с реализации сняли 185 килограммов продукции.