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В Москве закрыли два ресторана «Вилла Паста» из‑за санитарных нарушений

Сегодня в 09:49
Фото: @villa_pasta.ru

Суды по искам Роспотребнадзора на 90 суток закрыли два ресторана сети «Вилла Паста» в Москве. В заведениях на Пятницкой, 26 и на Большой Дмитровке, 32 нашли многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В общей сложности с реализации сняли 185 килограммов продукции.

В ресторане на Пятницкой выявили несоблюдение условий хранения пищи, отсутствие дезинфицирующих средств для уборки и мытья посуды, антисанитарное состояние помещений и оборудования, отсутствие раздевалки для персонала и медосмотра сотрудников. Из него изъяли 157 килограммов кулинарной продукции.

В ресторане на Большой Дмитровке Роспотребнадзор зафиксировал несоблюдение сроков годности сырья, отсутствие умывальников для персонала и неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений. Изъято 28 килограммов продукции.

Рестораны «Вилла Паста» входят в группу Gourmet Alliance, которой также принадлежат японский ресторан Noriko, грузинский «Мзиури», итальянские «Capo» и Figo, караоке-клуб Zhukovka72 на Рублевке и семейный ресторан «Марио Village».

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