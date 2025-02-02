В Китае огромный осетр попытался проглотить российскую синхронистку

В Китае на российскую синхронистку напал огромный осетр. Об инциденте написали «Аргументы и Факты Удмуртия».

Инцидент произошел в океанариуме в городе Сишуанбаньна в провинции Юньнань 28 января. Внутри аквариума 22-летняя Мария Зеленина выступала в костюме русалки перед собравшимися зрителями. Мимо нее проплывала большая рыба, внезапно вцепилась ей в голову и стала засасывать. Девушке удалось быстро освободиться и покинуть воду.

«Я делала соло, и на меня напала рыба. В момент, когда это произошло, я не поняла, что вообще происходит. После того как выбралась, осознала, что на меня напала рыба и что на мне нет очков и зажима. Осетр их съел», — рассказала артистка «АиФ».

Зелениной оперативно оказали медицинскую помощь и отправили на больничный. У синхронистки поврежден глаз и растянуты мышцы шеи. После случившегося руководители океанариума пообещали убрать из аквариума с девушкой всех рыб, а также решили выплатить пострадавшей компенсацию в размере 700 юаней (меньше 10 тыс. рублей).