В Новосибирске из репертуара театра убрали постановку о взятке «по рекомендации силовиков»

Новосибирский театр «Красный факел» снял с показа спектакль «Дело». Как пишет местное издание «НГС.ру», ее убрали «по рекомендации силовиков».
Об отмене представители театра сообщили в паблике «ВКонтакте» в день показа постановки. Причину они не уточнили.
«По техническим причинами сегодня на Большой сцене вместо спектакля „Дело“ мы покажем „Поминальную молитву“. Билеты действительны. При желании вы можете сдать билет по месту приобретения», — говорится в посте.
Источники «НГС.ру» утверждают, что решение приняли по настоятельной рекомендации силовиков.
«Реакции правоохранительных органов якобы предшествовала жалоба от недовольного зрителя. Предполагается, что „Дело“ в репертуаре театра больше не появится», — отметил один из собеседников издания.
Руководительница пресс-службы учреждения отвергла эту информацию и подчеркнула, что причины только технические. Однако страница постановки пропала с сайта театра.
«Дело» ставят на сцене «Красного факела» с сентября 2020 года. Герой спектакля, шулер Михаил Кречинский, пытается решить проблемы бывшей невесты и дает взятку статскому советнику.
«Режиссер Дмитрий Егоров показывает всю анатомию таких „дел“, число которым — легион, от выбивания нужных показаний до ловких манипуляций с информационными технологиями и общественным мнением, мгновенно превращающих жертву в преступника», — писала о «Деле» театральный критик Марина Шимадина.