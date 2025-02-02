В Новосибирске из репертуара театра убрали постановку о взятке «по рекомендации силовиков»

Новосибирский театр «Красный факел» снял с показа спектакль «Дело». Как пишет местное издание «НГС.ру», ее убрали «по рекомендации силовиков».

Об отмене представители театра сообщили в паблике «ВКонтакте» в день показа постановки. Причину они не уточнили.

«По техническим причинами сегодня на Большой сцене вместо спектакля „Дело“ мы покажем „Поминальную молитву“. Билеты действительны. При желании вы можете сдать билет по месту приобретения», — говорится в посте.