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Киран Калкин чуть не сорвал съемки «Настоящей боли». Эмма Стоун вернула его на площадку «шантажом»

Сегодня в 06:48
Фото: Searchlight Pictures

Киран Калкин мог сорвать съемки драмы Джесси Айзенберга «Настоящая боль». За роль в ней актер получил «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар». Айзенберг вспомнил историю для тиктока студии Searchlight Pictures.

Актер записал ролик в тренде «You’re so funny», где пользователи делятся травмирующими воспоминаниями

«Мой напарник по фильму пытался слиться за две недели до начала съемок, пока Эмма Стоун не убедила его вернуться, и теперь у нас номинация на „Оскар“», — подписал видео Айзенберг.

О ситуации артист подробнее вспоминал на подкасте Table Manners в конце декабря 2024 года.

«Мы с Кираном неплохо дружим в обычной жизни. Я уважаю его, но совершенно не понимаю, что у него в голове. Он довольно скрытный. Кажется, он не снимался в кино почти 10 лет и пытался уйти со съемок в нашем. Решил, что лучше проведет время дома с детьми. Мы уже потратили кучу денег, нашли все локации.», — рассказал Айзенберг.

По его словам, спасительницей проекта стала Эмма Стоун, работавшая над «Настоящей болью» как продюсер и бывшая подругой Калкина. Она позвонила актеру и сказала, что без него проект сорвется.

«„Еще нам придется сказать Джесси, чтобы он снял фильм о своей семье, пережившей Холокост, когда‑нибудь в другой раз“. Откровенно шантажировала, навязала ему еврейскую вину», — вспомнил слова партнерши режиссер.

Общаясь с Collider, Айзенберг делился, что Стоун лично отправила Калкина на съемки в Польшу.

«По сути она шантажировала его за моей спиной. Еще она лично забрала его с рейса, куда он собирался со своими детьми, и улетела в Польшу. У меня даже есть видео, где Эмма держит его ребенка за руку и спускается по трапу, так она доказала, что Киран прилетел. Некоторое время мы пытались закончить сцены без него, но даже так он опоздал», — рассказывал создатель картины.

При бюджете в 3 млн долларов «Настоящая боль» собрала в мировом прокате 16,4 млн. Картина также заработала две номинации на «Оскар»: за лучший оригинальный сценарий и за лучшую роль второго плана. Последнюю может получить Киран Калкин.

Кроме того, в аналогичной номинации он уже обошел Юру Борисова на премии «Золотой глобус».

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