Умер лидер «Клуба одесских джентльменов» и отец актера «Квартета И» Валерий Хаит

В Одессе скончался советский и украинский писатель, журналист, телеведущий и капитан двух команд КВН из Одессы Валерий Хаит. Ему было 85 лет. О смерти вице-президента сообщил Всемирный клуб одесситов на странице в Facebook*.
Хаита не стало 1 февраля. Причину смерти его коллеги не уточнили.
«С прискорбием извещаем о кончине Валерия Исааковича Хаита 1 февраля 2025 года. Легендарный капитан КВН ушел навсегда в историю Одессы», — говорится в посте.
Смерть Хаита прокомментировал участник «Одесских джентльменов» и ведущий телепередачи «Джентльмен-шоу» Олег Филимонов.
«Беда! Ушла эпоха. Блестящий автор и редактор. Человек с безупречным вкусом, наставник, который направлял нас, молодых КВНщиков. Не знаю, что говорить или написать, всё какое‑то плоское и не передает то ощущение горя и потери, которое я сейчас испытываю. Женя умер, Славик в Москве, Юля — супруга, старенькая и не очень может адекватно отреагировать на происходящее», — написал он.
Валерий Хаит родился 19 марта 1939 года в Винницкой области. Окончив Одесский инженерно-строительный институт, он с 1966 по 1970 годы возглавлял команду КВН «Одесские трубочисты», ставшую чемпионом Всесоюзной лиги в 1967-м. Позже он руководил другими легендарными командами: «Деловые люди» (победители 1972 года) и «Одесские джентльмены» (чемпионы 1987 года).
В 1972 году комик стал соавтором идеи одесской «Юморины», а в 1988-м основал Клуб одесских джентльменов. Его творческий путь также связан с телепрограммой «Джентльмен-шоу», где он был художественным руководителем.
Юморист писал стихи, прозу и юмористические произведения, редактировал журнал «Фонтан», а в 2006 году получил премию «Золотой Остап» за «Самое смешное печатное издание». Он составил антологии одесского юмора и инициировал учреждение литературной премии имени Исаака Бабеля.
Год назад Хаит пережил трагедию — смерть старшего сына Евгения, актера и сценариста «Джентльмен-шоу» и «Голых и смешных», она наступила в январе 2024-го в результате сердечного приступа. Младший сын Ростислав продолжает выступать в составе театра «Квартет И».
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