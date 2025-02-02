Умер лидер «Клуба одесских джентльменов» и отец актера «Квартета И» Валерий Хаит

В Одессе скончался советский и украинский писатель, журналист, телеведущий и капитан двух команд КВН из Одессы Валерий Хаит. Ему было 85 лет. О смерти вице-президента сообщил Всемирный клуб одесситов на странице в Facebook*.

«Беда! Ушла эпоха. Блестящий автор и редактор. Человек с безупречным вкусом, наставник, который направлял нас, молодых КВНщиков. Не знаю, что говорить или написать, всё какое‑то плоское и не передает то ощущение горя и потери, которое я сейчас испытываю. Женя умер, Славик в Москве, Юля — супруга, старенькая и не очень может адекватно отреагировать на происходящее», — написал он.