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В тиктоке набрал популярность малоизвестный роман 1995 года, похожий на «Рассказ служанки»

Сегодня в 23:21
Фото: @booksonthebedside/TikTok

Среди тиктокеров, популяризирующих литературу, обсуждают малоизвестный роман «Я, никогда не знавшая мужчин» 1995 года. Его покупали два или три раза в год, а теперь сметают с полок, пишет The Guardian.

Художественную книгу о девушке, запертой с 39 женщинами в подземном бункере, написала бельгийская писательница Жаклин Арпман. После того, как участники буктокаBookTok по-английски. Это сообщество тиктокеров, которые возвращают чтение в моду. привлекли внимание к этой книге (найти из видео можно по хэштегу-аббревиатуре IWHNKM), издательство Vintage в Великобритании, которые перевыпустило роман в 2019-м, продало 45 тыс. экземпляров в прошлом году, что в одиннадцать раз больше 2022-го. В книжных магазинах Waterstones сказали, что «Я, никогда не знавшая мужчин» стала «самой продаваемой среди всей их художественной литературы».

На книжном портале Service95, созданного Дуа Липой, роман Арпман добавили в список обязательного чтения. «Это научная фантастика, написанная довольно тоскливо, чего я раньше не встречала», — сказала тиктокерша Хали Браун.

«„Я, никогда не знавшая мужчин“ даже не нужно перечитывать. Я думаю об этой книге каждый день. Я вспоминаю персонажей, этих женщин, их выживание. Честно, я не в состоянии [перечитать]. Я разревусь, если буду слишком много говорить об этой книге», — @loverofpages

Повествование в романе ведется от лица самой юной пленницы, что слишком молода и не помнит своего прошлого. Женщины не знают, почему их держат в неволе, как долго это продлится, сколько времени прошло и какой мир за стенами бункера. Они лишь знают, что кроме них существуют мужчины, которые их держат взаперти.

The Gurdian не дает ответа на вопрос, почему книга Арман, умершей в 2012 году в возрасте 82 лет, стала резко популярна у зумеров. Переводчица романа Рос Шварц призналась, что поздний успех книги ее ошеломил. «Мне кажется, она просто откликнулась в душах молодого поколения, чего случилось тогда [в середине 90-х], и связано ли это с рекламой или это произошло совершенно случайно, я не знаю», — предположила она.

Блогерша Браун считает, что книга завирусилась из‑за «понятного текста», короткого формата (всего 200 страниц) и нынешней политической ситуации, в которой права женщин переживают кризис. При этом она отмечает, что политика в романе расписана без подробностей, в отличие от схожих антиутопий типа «Рассказа служанки» или «Голодных игр». Директор издательского отдела Vintage Ник Скидмор допускает, что популярность книге принесло переиздание, в котором Шварц изменила перевод текста и название: если в 1995-м роман в переводе на английский вышел под названием «Тайны тишины») («The Mysteries of Silence»), то через 25 лет ему вернули оригинальное французское — «Я, никогда не знавшая мужчин» («Moi Qui N’ai Pas Connu Les Hommes»).

«Мой коллега нашел эту книгу в то время, когда Трамп был на [своем первом сроке], а „Рассказ служанки“ снова попал в список бестселлеров. Мы прочитали ее и поращились», — вспомнил Скидмор. В то время книгу печатали по заказу, которые делали «два или три раза в год».

Сьюзан Уоткинс, профессор женской литературы в Университете Лидса Беккета, сказала, что антиутопическая литература пользуется популярность, позволяя читателям «отождествлять себя с кем‑то, кто сопротивляется тоталитарному или авторитарному миру, в котором они находятся».

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