В тиктоке набрал популярность малоизвестный роман 1995 года, похожий на «Рассказ служанки»

Среди тиктокеров, популяризирующих литературу, обсуждают малоизвестный роман «Я, никогда не знавшая мужчин» 1995 года. Его покупали два или три раза в год, а теперь сметают с полок, пишет The Guardian.

Художественную книгу о девушке, запертой с 39 женщинами в подземном бункере, написала бельгийская писательница Жаклин Арпман. После того, как участники буктокаBookTok по-английски. Это сообщество тиктокеров, которые возвращают чтение в моду. привлекли внимание к этой книге (найти из видео можно по хэштегу-аббревиатуре IWHNKM), издательство Vintage в Великобритании, которые перевыпустило роман в 2019-м, продало 45 тыс. экземпляров в прошлом году, что в одиннадцать раз больше 2022-го. В книжных магазинах Waterstones сказали, что «Я, никогда не знавшая мужчин» стала «самой продаваемой среди всей их художественной литературы».

На книжном портале Service95, созданного Дуа Липой, роман Арпман добавили в список обязательного чтения. «Это научная фантастика, написанная довольно тоскливо, чего я раньше не встречала», — сказала тиктокерша Хали Браун.

«„Я, никогда не знавшая мужчин“ даже не нужно перечитывать. Я думаю об этой книге каждый день. Я вспоминаю персонажей, этих женщин, их выживание. Честно, я не в состоянии [перечитать]. Я разревусь, если буду слишком много говорить об этой книге», — @loverofpages

Повествование в романе ведется от лица самой юной пленницы, что слишком молода и не помнит своего прошлого. Женщины не знают, почему их держат в неволе, как долго это продлится, сколько времени прошло и какой мир за стенами бункера. Они лишь знают, что кроме них существуют мужчины, которые их держат взаперти.

The Gurdian не дает ответа на вопрос, почему книга Арман, умершей в 2012 году в возрасте 82 лет, стала резко популярна у зумеров. Переводчица романа Рос Шварц призналась, что поздний успех книги ее ошеломил. «Мне кажется, она просто откликнулась в душах молодого поколения, чего случилось тогда [в середине 90-х], и связано ли это с рекламой или это произошло совершенно случайно, я не знаю», — предположила она.

Блогерша Браун считает, что книга завирусилась из‑за «понятного текста», короткого формата (всего 200 страниц) и нынешней политической ситуации, в которой права женщин переживают кризис. При этом она отмечает, что политика в романе расписана без подробностей, в отличие от схожих антиутопий типа «Рассказа служанки» или «Голодных игр». Директор издательского отдела Vintage Ник Скидмор допускает, что популярность книге принесло переиздание, в котором Шварц изменила перевод текста и название: если в 1995-м роман в переводе на английский вышел под названием «Тайны тишины») («The Mysteries of Silence»), то через 25 лет ему вернули оригинальное французское — «Я, никогда не знавшая мужчин» («Moi Qui N’ai Pas Connu Les Hommes»).

«Мой коллега нашел эту книгу в то время, когда Трамп был на [своем первом сроке], а „Рассказ служанки“ снова попал в список бестселлеров. Мы прочитали ее и поращились», — вспомнил Скидмор. В то время книгу печатали по заказу, которые делали «два или три раза в год».