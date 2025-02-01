Американец сознался в киберпреследованиях. Он заманивал незнакомцев к дому жертвы через чат-боты

Житель штата Массачусетса в США признал себя виновным в киберпреследованиях на протяжении семи лет. Он использовал чат-ботов с искусственным интеллектом, чтобы заманивать незнакомцев к ней домой, сообщает The Guardian со ссылкой на судебные документы.

36-летний Джеймс Флоренс использовал платформы Crushon и JanitorAI, которые позволяют пользователям разрабатывать собственных чат-ботов и указывать им, как отвечать собеседникам в переписках, в том числе с сексуальным подтекстом. Обвиняемый признался в использовании личной и профессиональной информации жертвы (ее имя не называется), включая ее домашний адрес, дату рождения и информацию о семье, чтобы дать указание чат-ботам выдавать себя за нее и вступать в откровенный диалоги с пользователями.

Согласно документам, Флоренс дал задачу чат-ботам отвечать «Да» под видом своей жертвы, когда пользователь спрашивал, склонна ли она к сексуальным экспериментам, и заранее прописал ИИ ответы на вопрос, какое нижнее белье ей нравится носить. Мужчина также украл нижнее белье из дома женщины. В определенный момент диалога чат-боты предлагали собеседнику зайти в гости, и в итоге незнакомцы приезжали и парковались возле дома жертвы.

Преследование и домогательства продолжались с 2017 по 2024 год, пока жертва, которая работает профессором, и ее муж не заявили в правоохранительные органы, что чувствуют себя физически небезопасно. Пара установила камеры наблюдения в своем доме и повесила колокольчики на внутренние дверные ручки. Теперь женщина носит с собой перцовый баллончик и ножи.

В период с 31 января 2023 года по август 2024-го супруги получили около 60 текстовых сообщений, звонков и электронных писем, которые напрямую оскорбляли женщину или сообщали о новых фейковых аккаунтах с личной информацией и фотографиями. Выяснилось, что Флоренс преследовал еще человек, включая 17-летнего подростка, и «оголял» их на фотографиях через редакторы.