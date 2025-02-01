В правительстве РФ пообещали запустить спутники, чтобы покрыть интернетом всю страну

В 2026 году планируется запуск четырех спутников связи , которые обеспечат доступ к скоростному интернету на всей территории РФ, включая Арктику. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме Digital Almaty, передают «Известия».

В 2027 году планируется создать основу для российской группы низкоорбитальных спутников, поделился Мишустин. Всего «будет функционировать» около 300 аппаратов, они «смогут полностью закрыть потребности РФ и стран Евразийского экономического союза «в дешевом и быстром, а главное — надежном интернете».

Аппараты будут работать на высокоэллиптической орбите и обеспечат широкополосный доступ к интернету, а вся система будет работать на российских технологиях, утверждает Мишустин.