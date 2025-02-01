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В правительстве РФ пообещали запустить спутники, чтобы покрыть интернетом всю страну

Сегодня в 15:53
Фото: NASA/Unsplash

В 2026 году планируется запуск четырех спутников связи , которые обеспечат доступ к скоростному интернету на всей территории РФ, включая Арктику. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме Digital Almaty, передают «Известия».

В 2027 году планируется создать основу для российской группы низкоорбитальных спутников, поделился Мишустин. Всего «будет функционировать» около 300 аппаратов, они «смогут полностью закрыть потребности РФ и стран Евразийского экономического союза «в дешевом и быстром, а главное — надежном интернете».

Аппараты будут работать на высокоэллиптической орбите и обеспечат широкополосный доступ к интернету, а вся система будет работать на российских технологиях, утверждает Мишустин.

Глава Роскосмоса Юрий Борисов в декабре заявлял, что в РФ до конца 2030 года запустят проект спутникового интернета, схожий со Starlink Илона Маска. «2030 год — гарантированно. Может быть — 2028-й, 2029-й», — отметил глава госкорпорации.

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