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MrBeast Roblox и гендир Roblox хотят купить TikTok более чем за 20 млрд долларов

Сегодня в 14:50
Фото: @mrbeast

Группа америкианских инвесторов, среди которых блогер MrBeast и гендиректор Roblox Дэвид Базуки, могут купить TikTok более чем за 20 млрд долларов. Об этом Bloomberg рассказал предприниматель Джесси Тинсли, организовавший торги.

Джимми Доналдсон (настоящее имя MrBeast), Дэвид Базуки и Джесси Тинсли также объединились с гендиректором криптоплатформы Anchorage Digital Натаном Макколи. При этом блогер не связал себя обязательствами, поэтому может присоединиться к другой группе инвесторов, у которой шансы на покупку сервиса в США могут стать выше.

Основатель Employer.com Тинсли отметил, что его группа предлагает «значительно» больше 20 млрд долларов, чем другие. Вероятно, он упоминает предложение еще одних инвесторов — экс-владельца Los Angeles Dodgers Фрэнка Маккорта и судьи ТВ-шоу Shark Tank Кевина О’Лири. Продажа компании оценивается в 20-25 млрд.

MrBeast выразил желание выкупить американский бизнес TikTok и спасти его от блокировки в США в середине января. Блогер рассказал, что после этого с ним «связалось столько миллиардеров, что, может, им и удастся что‑нибудь провернуть».

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