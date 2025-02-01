MrBeast Roblox и гендир Roblox хотят купить TikTok более чем за 20 млрд долларов

Группа америкианских инвесторов, среди которых блогер MrBeast и гендиректор Roblox Дэвид Базуки, могут купить TikTok более чем за 20 млрд долларов. Об этом Bloomberg рассказал предприниматель Джесси Тинсли, организовавший торги.

Джимми Доналдсон (настоящее имя MrBeast), Дэвид Базуки и Джесси Тинсли также объединились с гендиректором криптоплатформы Anchorage Digital Натаном Макколи. При этом блогер не связал себя обязательствами, поэтому может присоединиться к другой группе инвесторов, у которой шансы на покупку сервиса в США могут стать выше.

Основатель Employer.com Тинсли отметил, что его группа предлагает «значительно» больше 20 млрд долларов, чем другие. Вероятно, он упоминает предложение еще одних инвесторов — экс-владельца Los Angeles Dodgers Фрэнка Маккорта и судьи ТВ-шоу Shark Tank Кевина О’Лири. Продажа компании оценивается в 20-25 млрд.