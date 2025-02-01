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РБК: Владимир Мединский может возглавить Союз писателей РФ

Сегодня в 13:59
Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Кандидатуру Владимира Мединского, бывшего министра культура и нынешнего главы Российского военно-исторического общества (РВИО), могут рассмотреть на руководящую должность Союза писателей РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в РВИО и книжном рынке.

О возможном назначении Мединского главой Союза писателей писала в своем телеграм-канале искусствовед Ксения Коробейникова. Она предполагала, что об этом объявят 27 февраля, когда пройдет съезд в Доме Пашкова.

На данный момент Союз писателей возглавляет Николай Иванов. Он занимает эту должность с начала 2018 года.

23 января Союз писателей объявил о проведении внеочередного съезда, запланированного на 27 февраля. Один из членов союза рассказал РБК, что повестка съезда пока не рассылалась. Согласно уставу объединения, на съезде выбирают правление и председателя на ближайшие пять лет. Подготовка съезда обсуждалась с Мединским, который «готов встретиться с писательским активом, чтобы изложить свое видение развития литературного процесса в стране».

«Для избрания председателя необходимо две трети голосов делегатов. Владимир Мединский является членом Союза писателей России и имеет полное право рассматриваться как кандидат на должность председателя», — отметил председатель Союза писателей Николай Иванов.

Собеседник РБК на книжном рынке объясняет появление кандидатуры Мединского повышенным вниманием властей к отрасли. В этих условиях, по словам собеседника, необходима «идеологически сильная личность», которая смогла бы и объединить представителей книжной сферы, и наладить ее диалог с властями, добавил он.

В последние годы Мединский активно занимается выпуском учебников по истории. 27 января прошла презентация учебника «Военная история России» под его редакцией. В нем есть главы о «противостоянии России агрессивному давлению Запада в 2000–2010-х годах» и военной спецоперации на территории Украины.

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