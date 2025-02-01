Наследники создателя Супермена подали на Warner Bros в суд. Они хотят заблокировать прокат фильма

Сегодня / 07:08
В России назначил первый штраф за пропаганду чайлдфри из‑за мемов с Тарантино и Риком Санчесом
Сегодня / 14:50
MrBeast Roblox и гендир Roblox хотят купить TikTok более чем за 20 млрд долларов
Сегодня / 13:59
РБК: Владимир Мединский может возглавить Союз писателей РФ
Сегодня / 12:50
Японский блогер, который переодевался в собаку, открыл «зоопарк» для желающих притвориться животным
Сегодня / 11:58
Поток туристов из РФ в Турцию почти достиг доковидного уровня
Сегодня / 11:46
МФТИ оказался самым требовательным вузом в России
Сегодня / 09:57
Геймеры собрали деньги на лечение актера, озвучившего Fallout, The Elder Scrolls и World of Warcraft
Сегодня / 09:51
Фестиваль «Сандэнс» назвал победителей 2025 года
Сегодня / 08:25
Лю Сыму хочет снять адаптацию видеоигры Sleeping Dogs
Сегодня / 07:07
Эллиот Пейдж сыграет в «Одиссее» Кристофера Нолана
Сегодня / 23:17
Риз Уизерспун призналась, что идею приквела «Блондинки в законе» ей подсказал Тим Бертон
Сегодня / 22:43
Сериал «Песочный человек» закрыли после обвинений в адрес Нила Геймана
Сегодня / 22:02
Военная драма «Воздух» Алексея Германа-младшего получила премию «Золотой орел»
Сегодня / 21:16
Лауреатка премии «Оскар» Мелисса Лео появится в хорроре Андре Эвредаля
Вчера / 20:26
Звезда «Трои» Эрик Бана снимется с Шарлиз Терон в триллере «Apex»
Вчера / 19:32
Шляпы, письма и волосы Леонарда Коэна продадут на аукционе
Вчера / 19:20
Джеймс Нортон сыграет Ормунда Хайтауэра в третьем сезоне «Дома дракона»
Вчера / 18:34
Режиссер «Веры Дрейк» Майк Ли снимет свой новый фильм в 2025 году
Вчера / 18:22
Почти половина опрошенных датчан назвали США угрозой для своей страны
Вчера / 16:58
Евроцентробанк выбирает дизайн новых банкнот. На них могут изобразить Бетховена и Марию Каллас
Вчера / 16:57
В Мексике отреставрировали антифашистскую фреску 1930-х годов
Вчера / 15:39
Друзья Мелании Трамп бойкотируют журнал Vogue из‑за критики первой леди
Вчера / 15:30
Китайский зоопарк перекрасил собак в тигров
Вчера / 14:49
Ученые выяснили, что люди двигают ушами при напряженном прослушивании
Вчера / 14:26
Арсен Маркарян заявил, что его несправедливо подозревают в призывах к терроризму
Вчера / 14:10
Таинственные надписи «Помогите» на пустыре в Лос-Анджелесе вызвали тревогу в сети
Вчера / 13:45
Гильдия авторов США будет сертифицировать книги, созданные людьми, а не ИИ
Вчера / 13:45
«Я бы набрал мышечную массу»: Финн Вольфхард хочет сыграть главную роль в экранизации God of War

Наследники создателя Супермена подали на Warner Bros в суд. Они хотят заблокировать прокат фильма

Сегодня в 13:44
Фото: DC Studios

Наследники автора комиксов Джозефа Шустера подали в суд на Warner Bros. и DC Comics. По словам семьи создателя Супермена, кинокомпания не имеет прав на релиз нового фильма Джеймса Ганна в нескольких странах. О деталях иска пишет Deadline.

Заявление было подано 31 января в в Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка. Согласно тексту, истцы требуют компенсации убытков и судебного запрета на выпуск фильма в Канаде, Великобритании, Ирландии и Австралии, а также распространение других произведений в этих странах без согласия.

Иск стал возможным из‑за отдельных положений британского права. В 1938 году авторы комиксов про Супермена Джером Сигел и Джозеф Шустер всего за 130 долларов передали мировые права на персонажа компании, которая позже стала называться DC Comics. Однако в Великобританию, Австралии, Канаде и Ирландии подобные соглашения в сфере интеллектуальной собственности перестают действовать спустя 25 лет после смерти авторов.

Шустер умер в 1992 году, а Сигел — в 1996-м. По закону, иностранные авторские права Шустера автоматически вернулись к его наследникам в большинстве этих территорий в 2017 году (и в 2021 году в Канаде). Тем не менее, Warner Bros. продолжает использовать Супермена в этих регионах без разрешения наследников — в фильмах, телесериалах и мерчендайзе, нарушая тем самым местные законы, которые требуют согласия всех совладельцев авторских прав.

Наследники уверяют, что Warner Bros проигнорировала их и не собиралась спрашивать разрешения, и готовятся встретиться в суде. Представители ответчика не согласны с доводами истцов и намерены защитить прокат картины.

Семья Шустера уже не в первый раз зовет WB в суд, однако ранее их споры касались соглашений на территории США. Это первый случай тяжбы из‑за иностранных коллизий.

Новый фильм о Супермене запланирован к выходу 11 июля. Его режиссером стал Джеймс Ганн, а роль Кларка Кента исполнил Дэвид Коренсвет, . В актёрский состав также вошли Рэйчел Броснахэн в роли Лоис Лейн и Николас Холт в роли Лекса Лютора.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами