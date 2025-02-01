Наследники создателя Супермена подали на Warner Bros в суд. Они хотят заблокировать прокат фильма

Наследники автора комиксов Джозефа Шустера подали в суд на Warner Bros. и DC Comics. По словам семьи создателя Супермена, кинокомпания не имеет прав на релиз нового фильма Джеймса Ганна в нескольких странах. О деталях иска пишет Deadline.

Заявление было подано 31 января в в Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка. Согласно тексту, истцы требуют компенсации убытков и судебного запрета на выпуск фильма в Канаде, Великобритании, Ирландии и Австралии, а также распространение других произведений в этих странах без согласия.

Иск стал возможным из‑за отдельных положений британского права. В 1938 году авторы комиксов про Супермена Джером Сигел и Джозеф Шустер всего за 130 долларов передали мировые права на персонажа компании, которая позже стала называться DC Comics. Однако в Великобританию, Австралии, Канаде и Ирландии подобные соглашения в сфере интеллектуальной собственности перестают действовать спустя 25 лет после смерти авторов.

Шустер умер в 1992 году, а Сигел — в 1996-м. По закону, иностранные авторские права Шустера автоматически вернулись к его наследникам в большинстве этих территорий в 2017 году (и в 2021 году в Канаде). Тем не менее, Warner Bros. продолжает использовать Супермена в этих регионах без разрешения наследников — в фильмах, телесериалах и мерчендайзе, нарушая тем самым местные законы, которые требуют согласия всех совладельцев авторских прав.

Наследники уверяют, что Warner Bros проигнорировала их и не собиралась спрашивать разрешения, и готовятся встретиться в суде. Представители ответчика не согласны с доводами истцов и намерены защитить прокат картины.

Семья Шустера уже не в первый раз зовет WB в суд, однако ранее их споры касались соглашений на территории США. Это первый случай тяжбы из‑за иностранных коллизий.