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Японский блогер, который переодевался в собаку, открыл «зоопарк» для желающих притвориться животным

Сегодня в 12:50
Фото: Tocotoco Zoo / X

Японский блогер Токо открыл собственный «зоопарк». Теперь у контентмейкера, известного благодаря костюму длинноволосого колли, есть заведение, где гости могут попробовать себя в роли животного.

Заведение под названием Tocotoco Zoo открыло двери 26 января в префектуре Сайтама 26 января. Оно представляет собой скорее студию, куда посетитель может записаться за месяц и примерить один из доступных костюмов.

В данный момент на сайте доступно только одеяние аляскинского маламута. Этот костюм Токо подарила компания Zeppet, его создание обошлось в 20 тыс. долларов.

Блогер ввел ограничения для посетителей, они объясняются размерами костюма. В зоопарке не получится развлечься людям, чей рост ниже 150 и выше 180 см. Кроме того, есть ограничение на ширину бедер (они не должны превышать 63 см), а людям с размером головы больше 59 см не удастся открыть рот костюма. Обладателям неподходящих голов обещают скидку в 10%.

Впрочем, если поместиться в костюм все-таки удастся, в зале можно поиграть с мячом, поваляться на полу и побаловаться с другом-человеком в течение трех часов. Одному посетителю развлечение обойдется в 315 долларов

Идея открыть свое заведение пришла к Токо в октябре 2024 года. «Когда я был маленьким, я думал, что было бы замечательно, если бы существовал сервис, который позволил бы мне стать животным. Теперь я подумал, что могу сделать это сам», — пояснил блогер в описании ролика с анонсом.

Токо обратил на себя в соцсетях в 2023 году. Мужчина потратил больше 14 тыс. долларов на реалистичный костюм колли, выходил в нем на улицу и публиковал свои приключения. За это время на его ютуб подписались более 72 тыс. человек.

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