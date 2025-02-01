МФТИ оказался самым требовательным вузом в России

Российским абитуриентам оказалось сложнее всего поступить в МФТИ. Это показали результаты мониторинга качества приема в вузы, который провели в Высшей школе экономики. Результаты опубликовало РИА «Новости».

Согласно исследованию, средний балл ЕГЭ для поступления на бюджет в Московский физико-технический институт составил 97, это самое высокое значение по стране.

На вторую строчку составители рейтинга поставили Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Для попадания на его учебные программы поступившим понадобилось набрать в среднем 89,9 балла по каждому экзамену.

Третье место занял Университет Иннополис, его студенты набрали в среднем 87,5 балла по каждому ЕГЭ.

К 1 сентября 2026 года университеты перейдут на новую образовательную систему. К этой дате Минобрнауки подготовит необходимые документы, а университеты введут разделение на базовые и специализированные уровни образования.