Поток туристов из РФ в Турцию почти достиг доковидного уровня

В 2024 году Турцию посетили 6,7 млн граждан РФ. Это на 6,3% больше, чем в позапрошлом году, передает РБК со ссылкой на Министерство культуры и туризма республики.

Рост туристического потока в Турцию обеспечил во многом не классический, а транзитный поток, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Показатели 2024-го почти достигли 2019 года, но за это время изменилась структура поездок россиян в Турцию: выросла посещаемость Стамбула, чей аэропорт стал пересадочным хабом в поездках в третьи страны. В 2024 году число поездок в город увеличилось до 2 млн по сравнению с 700 тысячами в 2019-м.

Прирост Турции в этом году в основном дала Анталья: ее доля в российском турпотоке в эту страну выросла с 54,8% в 2023 году до 58% в 2024-м, пишет РБК. Самым популярным месяцем для поездок в Анталью стал сентябрь, хотя годом ранее был июль. Россияне совершили туда 3,9 млн поездок, а в 2023 году — 3,5 млн.