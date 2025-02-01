Поток туристов из РФ в Турцию почти достиг доковидного уровня

Сегодня / 12:50
Японский блогер, который переодевался в собаку, открыл «зоопарк» для желающих притвориться животным
Сегодня / 11:46
МФТИ оказался самым требовательным вузом в России
Сегодня / 09:57
Геймеры собрали деньги на лечение актера, озвучившего Fallout, The Elder Scrolls и World of Warcraft
Сегодня / 09:51
Фестиваль «Сандэнс» назвал победителей 2025 года
Сегодня / 08:25
Лю Сыму хочет снять адаптацию видеоигры Sleeping Dogs
Сегодня / 07:08
В России вынесли первый штраф за пропаганду чайлдфри. Поводом стал мем с Тарантино и Риком Санчесом
Сегодня / 07:07
Эллиот Пейдж сыграет в «Одиссее» Кристофера Нолана
Сегодня / 23:17
Риз Уизерспун призналась, что идею приквела «Блондинки в законе» ей подсказал Тим Бертон
Сегодня / 22:43
Сериал «Песочный человек» закрыли после обвинений в адрес Нила Геймана
Сегодня / 22:02
Военная драма «Воздух» Алексея Германа-младшего получила премию «Золотой орел»
Сегодня / 21:16
Лауреатка премии «Оскар» Мелисса Лео появится в хорроре Андре Эвредаля
Вчера / 20:26
Звезда «Трои» Эрик Бана снимется с Шарлиз Терон в триллере «Apex»
Вчера / 19:32
Шляпы, письма и волосы Леонарда Коэна продадут на аукционе
Вчера / 19:20
Джеймс Нортон сыграет Ормунда Хайтауэра в третьем сезоне «Дома дракона»
Вчера / 18:34
Режиссер «Веры Дрейк» Майк Ли снимет свой новый фильм в 2025 году
Вчера / 18:22
Почти половина опрошенных датчан назвали США угрозой для своей страны
Вчера / 16:58
Евроцентробанк выбирает дизайн новых банкнот. На них могут изобразить Бетховена и Марию Каллас
Вчера / 16:57
В Мексике отреставрировали антифашистскую фреску 1930-х годов
Вчера / 15:39
Друзья Мелании Трамп бойкотируют журнал Vogue из‑за критики первой леди
Вчера / 15:30
Китайский зоопарк перекрасил собак в тигров
Вчера / 14:49
Ученые выяснили, что люди двигают ушами при напряженном прослушивании
Вчера / 14:26
Арсен Маркарян заявил, что его несправедливо подозревают в призывах к терроризму
Вчера / 14:10
Таинственные надписи «Помогите» на пустыре в Лос-Анджелесе вызвали тревогу в сети
Вчера / 13:45
Гильдия авторов США будет сертифицировать книги, созданные людьми, а не ИИ
Вчера / 13:45
«Я бы набрал мышечную массу»: Финн Вольфхард хочет сыграть главную роль в экранизации God of War
Вчера / 13:45
В Okko вышли пилотные серии сериалов — финалистов конкурса шоураннеров. Победителя выбирают зрители
Вчера / 13:18
«Гладиатор-2» и «Снова в деле» стали самыми скачиваемыми фильмами у пиратов в январе
Вчера / 12:51
Джон Легуизамо присоединился к актерскому составу «Одиссеи» Нолана

Поток туристов из РФ в Турцию почти достиг доковидного уровня

Сегодня в 11:58
Фото: Anna Berdnik/Unsplash

В 2024 году Турцию посетили 6,7 млн граждан РФ. Это на 6,3% больше, чем в позапрошлом году, передает РБК со ссылкой на Министерство культуры и туризма республики.

Рост туристического потока в Турцию обеспечил во многом не классический, а транзитный поток, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Показатели 2024-го почти достигли 2019 года, но за это время изменилась структура поездок россиян в Турцию: выросла посещаемость Стамбула, чей аэропорт стал пересадочным хабом в поездках в третьи страны. В 2024 году число поездок в город увеличилось до 2 млн по сравнению с 700 тысячами в 2019-м.

Прирост Турции в этом году в основном дала Анталья: ее доля в российском турпотоке в эту страну выросла с 54,8% в 2023 году до 58% в 2024-м, пишет РБК. Самым популярным месяцем для поездок в Анталью стал сентябрь, хотя годом ранее был июль. Россияне совершили туда 3,9 млн поездок, а в 2023 году — 3,5 млн.

В 2023 году за границу на новогодние праздники чаще всего летали жители Москвы и Подмосковья.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами