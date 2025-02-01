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Геймеры собрали деньги на лечение актера, озвучившего Fallout, The Elder Scrolls и World of Warcraft

Сегодня в 09:57
Фото: @WesJohnsonVoice/X

Фанаты игр Bethesda собрали деньги на лечение актера озвучки Уэса Джонсона, который подарил голос их любимым персонажам. Они задонатили уже 175 тыс. долларов — в три раза больше, чем нужно.

Джонсон принимал участие в озвучке Fallout, The Elder Scrolls, World of Warcraft, Morrowind, Oblivion и Skyrim. Актер, активно занимающийся благотворительностью, собирался на мероприятие Национальной ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера в Атланте. Однако за день до этого его нашли без сознания в гостинице.

У Джонсона есть серьезные проблемы с сердцем, на лечение которых требуются деньги. В соцсетях Bethesda посвятили пост «близкому другу» и выразили поддержку актеру. Следом на портале GoFundMe стартовал сбор денег на лечение Джонсону — и за 24 часа набралось 143 тыс. долларов, которые передали семье актера.

В первую очередь Джонсон известен как голос Люсьена Лашанса, Серого Лиса, Шеогората и Императора Тита Мида II. Помимо этого, актер работает диктором хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз».

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