Геймеры собрали деньги на лечение актера, озвучившего Fallout, The Elder Scrolls и World of Warcraft

Фанаты игр Bethesda собрали деньги на лечение актера озвучки Уэса Джонсона, который подарил голос их любимым персонажам. Они задонатили уже 175 тыс. долларов — в три раза больше, чем нужно.

Джонсон принимал участие в озвучке Fallout, The Elder Scrolls, World of Warcraft, Morrowind, Oblivion и Skyrim. Актер, активно занимающийся благотворительностью, собирался на мероприятие Национальной ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера в Атланте. Однако за день до этого его нашли без сознания в гостинице.

У Джонсона есть серьезные проблемы с сердцем, на лечение которых требуются деньги. В соцсетях Bethesda посвятили пост «близкому другу» и выразили поддержку актеру. Следом на портале GoFundMe стартовал сбор денег на лечение Джонсону — и за 24 часа набралось 143 тыс. долларов, которые передали семье актера.