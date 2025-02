Фестиваль «Сандэнс» назвал победителей 2025 года

Гран-при жюри: «Seeds» (Бриттани Шайн) Приз за режиссуру: Джита Гандбхир («The Perfect Neighbor») Приз за монтаж имени Джонатана Оппенхайма: Паркер Ларами («André is an Idiot») Специальный приз жюри: «Life After» Специальный приз за архивное повествование: «Selena y Los Dinos» (Изабель Кастро)

Лучший американский художественный фильм: «Twinless»

Лучший американский документальный фильм: «André is an Idiot»

Лучший художественный фильм мирового кинематографа: «DJ Ahmet»

Лучший документальный фильм мирового кинематографа: «Prime Minister»

Лучший фильм секции NEXT: «East of Wall»