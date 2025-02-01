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Фестиваль «Сандэнс» назвал победителей 2025 года

Сегодня в 09:51
Фото: кадр из фильма «Атропия»

В США завершился фестиваль независимого кино «Сандэнс». Организаторы вручили награды в основных категориях. Список победителей публикует Variety.

Гран-при за лучший американский драматический фильм получила команда сатирической драмы «Атропия».

Режиссерский дебют писательницы и актрисы Хейли Гейтс посвящен жизни в вымышленной деревне, которая похожа на иракскую и создана для подготовки солдат для отправки на Ближний Восток. Каждый день там происходят съемки, напоминающие реальные боевые действия, население полигона состоит из актеров, играющих мирных жителей, повстанцев и солдат. Установившийся порядок вещей начинает ломаться, когда амбициозная актриса не хочет играть мусульманскую домохозяйку, портит сценарий и запускает череду нелепых событий.

Призом за лучшую режиссуру наградили дебютанта Рашада Фретта за драму «Рики». Его проект рассказывает о бывшем заключенном, устремленном встроиться в общество и не стать рецидивистом.

Больше всего наград получила трагикомедия «Twinless». Ее жюри отметили за игру Дилана О’Брайена, также она была высоко оценена зрителями.

Основные победители:

Конкурс американских художественных фильмов:

Гран-при жюри: «Атропия»
Специальный приз жюри за актерский ансамбль: «Plainclothes»
Специальный приз жюри за актерскую игру: Дилан О’Брайен («Twinless»)
Премия имени Уолдо Солта за лучший сценарий : Ева Виктор («Sorry, Baby»)
Приз за режиссуру : Рашид Фретт («Рики»)

Конкурс американских документальных фильмов:

Гран-при жюри: «Seeds» (Бриттани Шайн)
Приз за режиссуру: Джита Гандбхир («The Perfect Neighbor»)
Приз за монтаж имени Джонатана Оппенхайма: Паркер Ларами («André is an Idiot»)
Специальный приз жюри: «Life After»
Специальный приз за архивное повествование: «Selena y Los Dinos» (Изабель Кастро)

Призы зрительских симпатий:

Лучший американский художественный фильм: «Twinless»
Лучший американский документальный фильм: «André is an Idiot»
Лучший художественный фильм мирового кинематографа: «DJ Ahmet»
Лучший документальный фильм мирового кинематографа: «Prime Minister»
Лучший фильм секции NEXT: «East of Wall»

Секция короткометражных фильмов:

Гран-при жюри за короткометражный фильм: «The Flowers Stand Silently, Witnessing» (Тео Панагопулос)
Лучшая американская короткометражка: «Trokas Duras» (Хазмин Гарсия)

Мировое кино:

Гран-при жюри за художественный фильм: «Cactus Pears» (Сабар Бонда)
Гран-при жюри за документальный фильм: «Cutting Through Rocks»
Специальный приз за свободу самовыражения: «Coexistence, My Ass!»
Приз за режиссуру документального фильма: Мстислав Чернов («2000 метров до Авдеевки»)
Специальный приз за творческое видение: «DJ Ahmet» (Георги М.Унковски)
Специальный приз за сценарий : «Two Women» (Шлоэ Робишо и Кэтрин Леже)

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