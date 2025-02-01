Фестиваль «Сандэнс» назвал победителей 2025 года

Режиссерский дебют писательницы и актрисы Хейли Гейтс посвящен жизни в вымышленной деревне, которая похожа на иракскую и создана для подготовки солдат для отправки на Ближний Восток. Каждый день там происходят съемки, напоминающие реальные боевые действия, население полигона состоит из актеров, играющих мирных жителей, повстанцев и солдат. Установившийся порядок вещей начинает ломаться, когда амбициозная актриса не хочет играть мусульманскую домохозяйку, портит сценарий и запускает череду нелепых событий.