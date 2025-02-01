Лю Сыму хочет снять адаптацию видеоигры Sleeping Dogs

Звезда «Шан-Чи» Лю Сыму попробует перенести видеоигру Sleeping Dogs на киноэкраны. Об этом канадский актер сообщил в своем твиттере.

В соцсети он неожиданно ответил поклоннику, пожелавшему увидеть сиквел гонконгского криминального боевика или его киноадаптацию.

«Работаю с обладателями прав над тем, чтобы перенести игру на большой экран!» — написал Лю. Позже он добавил, что тоже хотел бы увидеть продолжение игры, но процесс работы оказался сложным.

«Очень мало проектов проходят путь от питча до запуска. Руководители студий ничего не знают об играх, объяснять что‑либо им так утомительно. Но искренняя любовь фанатов Sleeping Dogs вдохновляет нас двигаться», — пояснил актер.

«Сначала фильм, затем сиквел игры для всех… Всегда мечтал об этом», — поделился он.

В центре сюжета Sleeping Dogs находятся полицейский под прикрытием Вэй и его друг, участник триады Джеки. Вей внедряется в организацию и завоевывает доверие боссов, чем вызывает подозрение у друга, и это приводит к противостоянию.

По словам Лю, история между Джеки и правой рукой главы организации Уинстона заставила его полюбить игру.

Адаптировать Sleeping Dogs в киноленту ранее пытался гонгконгский актер Донни Йен. Он потратил на проект много лет и денег, но не достиг успеха.