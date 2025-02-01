В России вынесли первый штраф за пропаганду чайлдфри. Поводом стал мем с Тарантино и Риком Санчесом

В Севастополе суд оштрафовал россиянку за пропаганду идеологии чайлдфри. Ее наказали за публикацию мемов. Об этом говорится в телеграм-канале пресс-службы УМВД России по городу.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму обнаружили на странице женщины во Вконтакте посты, вызывающие ненависть к мужчинам и привлекательность отказа от деторождения в пользу беспечного образа жизни, говорится в сообщении.

Нарушающей закон оперативникам показалась картинка с цитатой, приписанной Квентину Тарантино. Режиссер и отец двоих детей якобы призывал «делать фильмы, а не детей». «К черту маленьких сопливых ублюдков, я хочу веселиться», — написано над его изображением.

Кроме того силовикам не понравился репост из паблика Phenomena (более 810 тыс. подписчиков) с подписью «Вместо тысячи слов» и подборкой фотографий звезд, показывающих в камеру средний палец, а также аналогичное изображение Рика Санчеса из «Рика и Морти». В УМВД не уточнили, в чем именно их мизантропическое содержание.\

Представители ведомства уточнили, что публикации были сделаны до принятия статьи об одобрении отказа от семейных обязанностей (части 3 статьи 6.21 КоАП) и лишь не были удалены после ее вступления в силу.

В отношении жительницы Севастополя составили административный протокол. Рассмотрев материалы дела, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Согласно Роскомнадзору, посты в интернете пропагандируют чайлдфри, если они убеждают в необходимости отказа от деторождения, оправдывают отказ от рождения детей, рассказывают о преимуществе бездетности перед рождением детей и приводит аргументы в пользу этого, формируют искаженный или отрицательный образ беременности, материнства, отцовства и детства, а также положительное отношение к бездетности.

Закон о запрете пропаганды чайлдфри был принят в октябре 2024 года. За его нарушение предусмотрены штрафы до 400 тыс. рублей для физических лиц, до 800 тыс. — для должностных лиц, до 5 млн рублей — для юридических.