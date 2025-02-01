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Эллиот Пейдж сыграет в «Одиссее» Кристофера Нолана

Сегодня в 07:07
Фото: Netflix/из соцсетей Химеша Патела/Starz/FX

«Одиссея» Кристофера Нолана продолжает пополняться звездами. К проекту присоединились Эллиот Пейдж, Химеш Пател, Саманта Мортон и Билл Ирвин. Об этом пишет Deadline.

Кроме Мортон все они уже появлялись в прошлых фильмах режиссера. Пейдж сыграл одну из главных ролей в «Начале», Ирвин озвучил язвительного робота TARS в «Интерстелларе», а Пател был частью актерского состава «Довода».

Британская актриса Саманта Мортон заработала «Золотой глобус» за роль в телефильме «Лонгфорд» и была номинирована за появление в «Особом мнении» Стивена Спилберга, ее последней крупной ролью была Мэри в «Ките» Даррена Аронофски.

После роли во вневременном боевике Нолана Пател зарекомендовал себя ролями в мюзикле «Yesterday» Дэнни Бойла, апокалиптической комедии «Не смотрите наверх» Адама МакКея и мини-сериале HBO «Станция одиннадцать».

Билл Ирвин появлялся в «Позолоченном веке», «Элементарно» и «Легионе», а также заполучил театральную премию «Тони».

Все они сыграют в картине вместе с Мэттом Деймоном, Томом Холландом, Энн Хэтэуэй, Зендаей, Лупитой Нионго, Робертом Паттинсоном, Шарлиз Терон, Бенни Сафди, Джоном Бернталом и Джоном Легуизамо.

Снятая с использованием новейших IMAX-камер лента обещает ярко и масштабно рассказать историю Одиссея, царя Итаки, и его опасного путешествия домой после Троянской войны. Лента исследует темы героизма, верности, хитрости и борьбы против воли богов. Знаменитые эпизоды эпоса, такие как встреча с циклопом Полифемом, сиренами и волшебницей Цирцеей, будут переосмыслены на экране, а кульминацией станет трогательное воссоединение Одиссея с его женой Пенелопой.

Премьера фильма запланирована на 17 июля 2026 года, и он выйдет в прокат в IMAX-кинотеатрах по всему миру. Третий уик-энд июля имеет особое значение для Нолана: именно в это время вышли многие его предыдущие блокбастеры, включая «Темного рыцаря», «Дюнкерк» и «Оппенгеймер».

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