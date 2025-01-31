Риз Уизерспун призналась, что идею приквела «Блондинки в законе» ей подсказал Тим Бертон

Американская актриса Риз Уизерспун рассказала в телешоу Джимми Фэллона, как у нее появилась идея создать приквел культового фильма «Блондинка в законе». Она призналась, что на нее ее натолкнуло творчество Тима Бертона.

Мастер готического кино снял сериал «Уэнсдэй» для стримингового сериала Netflix, рассказывающий о жизни дочери Мартиши и Гомеса Аддамса в старшей школе. Посмотрев его, Уизерспун задумалась, какой была в школьные годы ее героиня.

Вскоре актриса решила, что необходимо рассказать о юности Эль Вудс до ее поступления в Гарвардский университет и успешной карьеры в юриспруденции. Так зародился проект «Эль», открытый кастинг в который стартовал осенью.

«У меня начали появляться всевозможные идеи, и потрясающие сценаристы придумали отличный питч — теперь Amazon создает шоу, и оно называется „Эль“», — поделилась Уизерспун.

Она анонсировала сериал в мае 2024 года. С тех пор у шоу появился новый шоуранер, им стала работавшая над «Стрелой» и «Дневниками вампира» Кэролайн Дрис. Проект выйдет на стриминговом сервисе Prime Video.