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Сериал «Песочный человек» закрыли после обвинений в адрес Нила Геймана

Сегодня в 22:43
Фото: Monica Schipper / Getty Images

Стрииминговый сервис Netflix закрыл сериал «Песочный человек» после разразившегося скандала вокруг писателя Нила Геймана, автора одноименного комикса. Об этом сообщил Variety.

Второй сезон шоу станет последним. Он выйдет в 2025 году, точная дата пока не известна. Шоураннер проекта Аллан Хайнберг заявил, что «Песочный человек» «всегда был сосредоточен исключительно на истории Дрима».

«Еще в 2022 году, когда мы посмотрели на оставшийся материал о Дриме в комиксах, мы поняли, что у нас хватит истории только на один сезон», — подчеркнул он.

Хайнберг добавил, что благодарен Netflix за предоставленное время и ресурсы для создания адаптации. Сценарист выразил надежду, что продолжение шоу «удивит и порадует преданных читателей комиксов» и поклонников сериала.

В 2024 году восемь бывших партнерш Геймана обвинили его в изнасилованиях, абьюзе и издевательствах. Одна из них, работавшая няней в доме писателя, рассказала, что он насиловал ее, заставлял есть рвоту, унижал и называл рабыней.

Комментируя слова девушек, Гейман отверг все обвинения и подчеркнул, что рассказанные истории не происходили или искажены и «не имеют никакого отношения к реальности».

«Я далеко не идеальный человек, но я никогда не вступал в сексуальные отношения без согласия ни с кем. Никогда. Вспоминая о том, что произошло на самом деле, а не то, что утверждается, я не признаю, что было какое‑то насилие», — отметил автор «Песочного человека».

Из‑за скандала издательство комиксов Dark Horse отказалось от сотрудничества с Нилом Гейманом и отменило его серию комиксов «Дети Ананси».

Еще до этого Netflix закрыл сериал «Детективы с того света», Disney отказался от экранизации «Истории с кладбищем», а Amazon остановил производство продолжения «Благих знамений».

Кроме того, новый мюзикл по мотивам книги «Коралина» отменили — его должны были представить в апреле в британском городе Лидсе, а затем показать Королевском лицейском театре в Эдинбурге, в Бирмингемском репертуарном театре и в Манчестерском доме. Постановка задумывалась как главная в репертуаре всех четырех театров.

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