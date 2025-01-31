Сериал «Песочный человек» закрыли после обвинений в адрес Нила Геймана

Стрииминговый сервис Netflix закрыл сериал «Песочный человек» после разразившегося скандала вокруг писателя Нила Геймана, автора одноименного комикса. Об этом сообщил Variety.

Второй сезон шоу станет последним. Он выйдет в 2025 году, точная дата пока не известна. Шоураннер проекта Аллан Хайнберг заявил, что «Песочный человек» «всегда был сосредоточен исключительно на истории Дрима».

«Еще в 2022 году, когда мы посмотрели на оставшийся материал о Дриме в комиксах, мы поняли, что у нас хватит истории только на один сезон», — подчеркнул он.

Хайнберг добавил, что благодарен Netflix за предоставленное время и ресурсы для создания адаптации. Сценарист выразил надежду, что продолжение шоу «удивит и порадует преданных читателей комиксов» и поклонников сериала.

В 2024 году восемь бывших партнерш Геймана обвинили его в изнасилованиях, абьюзе и издевательствах. Одна из них, работавшая няней в доме писателя, рассказала, что он насиловал ее, заставлял есть рвоту, унижал и называл рабыней.

Комментируя слова девушек, Гейман отверг все обвинения и подчеркнул, что рассказанные истории не происходили или искажены и «не имеют никакого отношения к реальности».

«Я далеко не идеальный человек, но я никогда не вступал в сексуальные отношения без согласия ни с кем. Никогда. Вспоминая о том, что произошло на самом деле, а не то, что утверждается, я не признаю, что было какое‑то насилие», — отметил автор «Песочного человека».

Из‑за скандала издательство комиксов Dark Horse отказалось от сотрудничества с Нилом Гейманом и отменило его серию комиксов «Дети Ананси».

Еще до этого Netflix закрыл сериал «Детективы с того света», Disney отказался от экранизации «Истории с кладбищем», а Amazon остановил производство продолжения «Благих знамений».