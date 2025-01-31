Военная драма «Воздух» Алексея Германа-младшего получила премию «Золотой орел»

Фильм «Воздух» Алексея Германа-младшего получила «Золотого орла» как лучший фильм года. Об этом сообщили в телеграм-канале награды Национальной киноакадемии России.
Военная драма о летчицах времен Второй мировой войны обошла в борьбе за премию научно-фантастическую ленту «Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко, а также еще три картины.
В категории «Лучший игровой фильм» были номинированы ленты «Смотри на меня! Владимира Грамматикова, «Вечная зима» Николая Ларионова и «Любовь Советского Союза» Никиты Высоцкого, Ильи Лебедева и Дмитрия Йосифова.
«Воздух» получил еще пять наград: за лучшие визуальные эффекты, лучший монтаж, лучшую работу звукорежиссера, лучшую мужскую роль (Сергей Безруков) и лучшую женскую роль второго плана (Елена Лядова).
Премию за лучший сценарий получил автор «Любови Советского Союза» Сергей Снежкин. Операторская работа Максима Шинкоренко в этом же фильме принесла ему статуэтку «Золотого орла». Режиссером года признали Владимира Грамматикова.