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Военная драма «Воздух» Алексея Германа-младшего получила премию «Золотой орел»

Сегодня в 22:02
Кадр: "Амедиа"

Фильм «Воздух» Алексея Германа-младшего получила «Золотого орла» как лучший фильм года. Об этом сообщили в телеграм-канале награды Национальной киноакадемии России.

Военная драма о летчицах времен Второй мировой войны обошла в борьбе за премию научно-фантастическую ленту «Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко, а также еще три картины.

В категории «Лучший игровой фильм» были номинированы ленты «Смотри на меня! Владимира Грамматикова, «Вечная зима» Николая Ларионова и «Любовь Советского Союза» Никиты Высоцкого, Ильи Лебедева и Дмитрия Йосифова.

«Воздух» получил еще пять наград: за лучшие визуальные эффекты, лучший монтаж, лучшую работу звукорежиссера, лучшую мужскую роль (Сергей Безруков) и лучшую женскую роль второго плана (Елена Лядова).

Премию за лучший сценарий получил автор «Любови Советского Союза» Сергей Снежкин. Операторская работа Максима Шинкоренко в этом же фильме принесла ему статуэтку «Золотого орла». Режиссером года признали Владимира Грамматикова.

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