Военная драма «Воздух» Алексея Германа-младшего получила премию «Золотой орел»

Фильм «Воздух» Алексея Германа-младшего получила «Золотого орла» как лучший фильм года. Об этом сообщили в телеграм-канале награды Национальной киноакадемии России.

Военная драма о летчицах времен Второй мировой войны обошла в борьбе за премию научно-фантастическую ленту «Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко, а также еще три картины.