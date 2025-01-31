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Лауреатка премии «Оскар» Мелисса Лео появится в хорроре Андре Эвредала

Сегодня в 21:16
Фото: Jon Kopaloff / Getty Images

Лауреатка премии «Оскар», американская актриса Мелисса Лео снимется в новом фильме норвежского режиссера Андре Эвредала. Об этом сообщил Deadline.

Картину выпустят киностудия Paramount и продакшн-компания Уолтера Хамады 18hz. У проекта пока нет официального названия. Его сценарий написал Закари Донохью и Т.В. Берджесс.

В фильме сыграют, помимо звезды «Замерзшей реки» и «Бойца», Джейкоб Скипио («Плохие парни навсегда», «Невыносимая тяжесть огромного таланта») и Лу Льобелл («Основание», «Поколение Вояджер»).

Продюсерами ленты станут Хамада и сценарист «Оно» Гэри Доберман. Для Хамады хоррор Эвредала станет первым проектом в рамках предстоящего многолетнего сотрудничества с Paramount.

Режиссер Андре Эвредал известен как автор таких фильмов ужаса как «Последнее путешествие „Деметра“» и «Страшные истории для рассказа в темноте». Его ленту «Охотники на троллей» показывали на фестивале «Сандэнс», а картину «Демон внутри» представляли на киносмотре в Торонто.

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