Звезда «Трои» Эрик Бана снимется с Шарлиз Терон в триллере «Apex»

Австралийский актер Эрик Бана, известный по фильмам «Троя» и «Мюнхен», снимется с Шарлиз Терон в триллере под названием «Apex». Об этом сообщил Deadline.
Картину снимет режиссер Бальтасар Кормакур («Во власти стихии», «Эверест») по сценарию Джереми Роббинса («Судная ночь»). В актерский состав войдет также Тэрон Эджертон, звезда «Ручной клади» и «Тетриса».
Будущая лента описывается как микс документальной ленты «Фри-соло» и «Молчания ягнят». В центре истории окажется женщина-скалолаз, подвергшаяся преследованию в дикой природе.
Продюсерами проекта выступят Питер Чернин, Дженно Топпинг и Дэвид Рэди из Chernin Entertainment, Йэн Брюс из Ian Bryce Productions, Кормакур Терон, Бен Коно и Эй Джей Дикс из Secret Menu, а также Рэй Анджелик, Уилл Маккэнс и Доун Олмстид.
Фильм выйдет на стриминговом сервисе Netflix. По информации СМИ, руководству платформы так понравился сценарий «Apex», что оно сразу же приобрело права на ленту еще до приглашения в проект Терон и Кормакура.