Шляпы, письма и волосы Леонарда Коэна продадут на аукционе

Письма, рукописи, шляпы и даже волосы канадского музыканта Леонарда Коэна продадут на аукционе. Об этом сообщил NME.

Торги организует аукционный дом Julien’s Auction 28 февраля в Лос-Анджелесе. На них представят 164 предмета, большинство из которых находились в коллекции подруги Коэна Авивы Лейтон и его партнерши Анджани Томас.

С молотка уйдут в том числе тексты песен исполнителя, написанные им поэмы и открытки. Одним из наиболее ценных лотов считается личный блокнот Коэна 2007 года, состоящий из 76 страниц. За него рассчитывают выручить 10-15 тысяч долларов.

В блокноте содержатся, помимо отрывков стихов и черновиков, список споров, которые Коэн вел с близкими. «Мы делали ставки на любые вещи, и ставки были смехотворно высоки, но я никогда не выигрывала. Мы делали ставки, попадет ли Фил Спектор в тюрьму», — пояснила Томас.