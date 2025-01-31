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Шляпы, письма и волосы Леонарда Коэна продадут на аукционе

Сегодня в 19:32
Фото: Jack Robinson / Getty Images

Письма, рукописи, шляпы и даже волосы канадского музыканта Леонарда Коэна продадут на аукционе. Об этом сообщил NME.

Торги организует аукционный дом Julien’s Auction 28 февраля в Лос-Анджелесе. На них представят 164 предмета, большинство из которых находились в коллекции подруги Коэна Авивы Лейтон и его партнерши Анджани Томас.

С молотка уйдут в том числе тексты песен исполнителя, написанные им поэмы и открытки. Одним из наиболее ценных лотов считается личный блокнот Коэна 2007 года, состоящий из 76 страниц. За него рассчитывают выручить 10-15 тысяч долларов.

В блокноте содержатся, помимо отрывков стихов и черновиков, список споров, которые Коэн вел с близкими. «Мы делали ставки на любые вещи, и ставки были смехотворно высоки, но я никогда не выигрывала. Мы делали ставки, попадет ли Фил Спектор в тюрьму», — пояснила Томас.

На аукцион выставят также медальон, внутри которого находится прядь волос музыканта. Его стартовая цена составила 25 долларов, но окончательная сумма продажи вырастет предположительно до 400-600 долларов.

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