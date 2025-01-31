Режиссер «Веры Дрейк» Майк Ли снимет свой новый фильм в 2025 году

Британский режиссер Майк Ли, известный по фильмам «Вера Дрейк» и «Уильям Тернер», снимет свой новый фильм в 2025 году. Об этом сообщил Deadline.

81-летний кинематографист приступит к съемкам в конце года. Он вновь посотрудничает с компаниями Cornerstone, Bleecker Street, Studiocanal и Film4. Какой фильм они выпустят вместе, держится в секрете.

Режиссер не раскрывает даже названия будущей картины. Продюсером ленты выступит Джорджина Лоу из Thin Man Films, продюсерской компании Ли. Кто войдет в актерский состав проекта, пока не разглашается.

Для Ли новый фильм будет первым за долгие годы релизом, в котором не примет участие его постоянный соавтор и оператор Дик Поуп. Поуп скончался в октябре 2024 года на 78-м году жизни.