Джеймс Нортон сыграет Ормунда Хайтауэра в третьем сезоне «Дома дракона»

Джеймс Нортон («Война и мир», «Маленькие женщины») присоединился к актерскому составу третьего сезона «Дома дракона» HBO, пишет Variety.
Актер исполнит роль Ормунда Хайтауэра — племянника Отто (Рис Ифанс), двоюродного брата Алисент (Оливия Кук) и Гвейн (Фредди Фокс) и лорда Олдтауна.
«В настоящее время он возглавляет отряд Хайтауэров в походе на Королевскую Гавань, чтобы поддержать свой дом против Рейниры (Эмма Д’Арси)», — говорится в описании персонажа.
Ранее Ормунд упоминался во втором сезоне сериала, но никогда не появлялся на экране.
«Дом Дракона» основан на книге Джорджа Р.Р. Мартина «Огонь и кровь», повествующей о гражданской войне Таргариенов в Вестеросе, получившей название «Танец драконов», примерно за 200 лет до событий «Игры престолов».
Мартин создал сериал в соавторстве с Райаном Кондалом. Вместе с ними исполнительными продюсерами сериала выступили Сара Хесс, Алан Тейлор, Мелисса Бернштейн, Кевин де ла Ной, Лони Перистер и Винс Джерардис. Ожидается, что производство третьего сезона начнется в ближайшие месяцы.