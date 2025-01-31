Джеймс Нортон сыграет Ормунда Хайтауэра в третьем сезоне «Дома дракона»

Сегодня / 12:32
Мэрия Москвы показала, как будет выглядеть Цирк на проспекте Вернадского
Сегодня / 20:26
Звезда «Трои» Эрик Бана снимется с Шарлиз Терон в триллере «Apex»
Сегодня / 19:32
Шляпы, письма и волосы Леонарда Коэна продадут на аукционе
Сегодня / 18:34
Режиссер «Веры Дрейк» Майк Ли снимет свой новый фильм в 2025 году
Сегодня / 18:22
Почти половина опрошенных датчан назвали США угрозой для своей страны
Сегодня / 16:58
Евроцентробанк выбирает дизайн новых банкнот. На них могут изобразить Бетховена и Марию Каллас
Сегодня / 16:57
В Мексике отреставрировали антифашистскую фреску 1930-х годов
Сегодня / 15:39
Друзья Мелании Трамп бойкотируют журнал Vogue из‑за критики первой леди
Сегодня / 15:30
Китайский зоопарк перекрасил собак в тигров
Сегодня / 14:49
Ученые выяснили, что люди двигают ушами при напряженном прослушивании
Сегодня / 14:26
Арсен Маркарян заявил, что его несправедливо подозревают в призывах к терроризму
Сегодня / 14:10
Таинственные надписи «Помогите» на пустыре в Лос-Анджелесе вызвали тревогу в сети
Сегодня / 13:45
Гильдия авторов США будет сертифицировать книги, созданные людьми, а не ИИ
Сегодня / 13:45
«Я бы набрал мышечную массу»: Финн Вольфхард хочет сыграть главную роль в экранизации God of War
Сегодня / 13:45
В Okko вышли пилотные серии сериалов — финалистов конкурса шоураннеров. Победителя выбирают зрители
Сегодня / 13:18
«Гладиатор-2» и «Снова в деле» стали самыми скачиваемыми фильмами у пиратов в январе
Сегодня / 12:51
Джон Легуизамо присоединился к актерскому составу «Одиссеи» Нолана
Сегодня / 12:28
Дочь Дейва Грола спела с Nirvana на концерте Fire Aid
Сегодня / 11:59
Цукерберг поговорил с командой Meta* и пригрозил увольнением за утечки. Их разговор сразу же слили
Сегодня / 11:43
В Мадриде открылся музей с крупнейшим собранием репродукций Бэнкси
Сегодня / 10:24
Тейлор Свифт станет ведущей церемонии вручения «Грэмми»
Сегодня / 09:31
«Фаина» и «Бухгалтер»: «Яндекс» назвал 10 клипов 90-х, которые чаще всего искали в «Поиске» по видео
Сегодня / 09:26
В Москве сносят советские корпуса «Склифа»
Сегодня / 08:48
Звезда «Эмилии Перес» Карла София Гаскон извинилась за резкие твиты
Сегодня / 08:36
Мэттью Лиллард вернется в «Крик-7»
Сегодня / 08:06
В США курьер, доставивший пиццу в метель, получил 2 доллара чаевых. В тиктоке ему собрали 40 тыс.
Сегодня / 07:22
Lionsgate разрабатывает третью часть «Охоты на воров»
Сегодня / 06:50
Уилл Смит примеряет на себя роль Нео из «Матрицы» в клипе «Beautiful Scars»

Джеймс Нортон сыграет Ормунда Хайтауэра в третьем сезоне «Дома дракона»

Сегодня в 19:20
Фото: Netflix

Джеймс Нортон («Война и мир», «Маленькие женщины») присоединился к актерскому составу третьего сезона «Дома дракона» HBO, пишет Variety.

Актер исполнит роль Ормунда Хайтауэра — племянника Отто (Рис Ифанс), двоюродного брата Алисент (Оливия Кук) и Гвейн (Фредди Фокс) и лорда Олдтауна.

«В настоящее время он возглавляет отряд Хайтауэров в походе на Королевскую Гавань, чтобы поддержать свой дом против Рейниры (Эмма Д’Арси)», — говорится в описании персонажа.

Ранее Ормунд упоминался во втором сезоне сериала, но никогда не появлялся на экране.

«Дом Дракона» основан на книге Джорджа Р.Р. Мартина «Огонь и кровь», повествующей о гражданской войне Таргариенов в Вестеросе, получившей название «Танец драконов», примерно за 200 лет до событий «Игры престолов».

Мартин создал сериал в соавторстве с Райаном Кондалом. Вместе с ними исполнительными продюсерами сериала выступили Сара Хесс, Алан Тейлор, Мелисса Бернштейн, Кевин де ла Ной, Лони Перистер и Винс Джерардис. Ожидается, что производство третьего сезона начнется в ближайшие месяцы.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами