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Почти половина опрошенных датчан назвали США угрозой для своей страны

Сегодня в 18:22
Фото: Nick Karvounis/Unsplash

Почти половина жителей Дании считают США серьезной угрозой для своей страны, а подавляющее большинство выступает против вхождения Гренландии в состав США. Об этом сообщил The Guardian со ссылкой на исследование, проведенное компанией YouGov.

Опрос стал результатом нескольких недель напряженных отношений между Данией, Гренландией и США из‑за неоднократных заявлений Трампа о планах взять под свой контроль территорию, входящую в состав Датского королевства.

Арктический остров с населением 57 тыс. человек ранее был колонией Дании, которая продолжает контролировать его внешнюю политику и политику безопасности. Интерес Трампа к Гренландии проявляется во время растущего стремления страны к независимости.

Опрос чуть более 1000 жителей Дании, проведенный с 15 по 22 января, показал, что 46% считают США либо «очень серьезной угрозой», либо «довольно серьезной угрозой» для королевства.

Это больше тех, кто считает угрозой Северную Корею или Иран, — 44 и 40% соответственно. Но опасность со стороны России, по мнению датчан, остается значительно выше: 86% респондентов заявили, что считают Москву угрозой.

78% опрошенных высказались против продажи Гренландии США, но 72% заявили, что окончательное решение должно быть за Гренландией, а не за Данией.

Ранее 85% жителей Гренландии высказались против присоединения острова к США. На той же неделе премьер-министр Дании Метте Фредериксен объехала Берлин, Париж и Брюссель, чтобы заручиться поддержкой на фоне угроз Трампа по поводу Гренландии, после «ужасного» разговора с президентом США.

Фредериксен заявила, что Европа должна объединиться перед лицом меняющихся отношений с США. «Я хочу, чтобы вся Европа была едина. Не только в связи с королевством Дания, но и в более широком смысле», — сказала она.

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