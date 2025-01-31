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Евроцентробанк выбирает дизайн новых банкнот. На них могут изобразить Бетховена и Марию Каллас

Сегодня в 16:58
Фото: Ibrahim Boran/Unsplash

Европейский центральный банк выбирает дизайн новых банкнот евро. Один из вариантов оформления купюр предлагает украсить их портретами значимых деятелей культуры, сообщили на сайте ЕЦБ.

На банкнотах хотят изобразить греческую оперную певицу Марию Каллас, немецкого композитора Людвига ван Бетховена, польско-французскую ученую Марию Кюри, испанского писателя Мигеля де Сервантеса, итальянского художника Леонардо да Винчи и австрийскую активистку движения за мир Берту фон Зуттнер.

По задумке дизайнеров, на обратной стороне купюр разместят изображения культурных объектов, таких как библиотека, или мероприятий — к примеру, песенного фестиваля. У этого проекта есть существенный недостаток: банкноты отдают дань наследию лишь шести из двадцати стран Евросоюза.

Альтернативный вариант дизайна обходится без портретов каких‑либо исторических личностей. Лицевую сторону купюр предлагают украсить изображениями птиц и речными пейзажами, а на оборотной продемонстрировать здания европейских институтов, включая сам ЕЦБ.

Центробанк определится с дизайном в 2026 году. Конкурс на оформление денег пройдет в 2025 году. Новые банкноты поступят в обращение через несколько лет.

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