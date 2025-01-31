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В Мексике отреставрировали антифашисткую фреску 1930-х годов

Сегодня в 16:57
Фото: Courtesy the Estate of Philip Guston and Hauser & Wirth

В Мексике нашли и отреставрировали фреску 1930-х, предупреждающую о подъеме фашизма, пишет The Guardian.

Фреска под названием «Борьба с терроризмом» занимает 40-футовую стену в колониальном дворе в Морелии, штат Мичоакан, и изображает историю преследований и сопротивления с библейских времен до наших дней.

Гигантские, нависающие фигуры шагают по стене, покрытой аллюзиями на жизнь Иисуса, испанскую инквизицию и Ку-клукс-клан, наряду с нацистской и коммунистической символикой, а также орудиями пыток. Спустя несколько лет работы по восстановлению мюрала, его вновь откроют для публики.

Написанная в 1934 году, произведение стало первым крупным заказом для Филипа Густона и Рубена Кадиша — художников, родившихся в США в семье еврейских иммигрантов и живших в Лос-Анджелесе в период политических потрясений.

«Мир менялся. Фашизм был на подъеме, в Лос-Анджелесе орудовал Ку-клукс-клан», — рассказал Салли Радич, исполнительный директор Фонда Филипа Густона.

Как два 21-летних американца, ставших впоследствии известными художниками, оказались в маленьком мексиканском городе, неизвестно, но, похоже, их побудил поехать в Мексику Давид Альфаро Сикейрос, пионер мексиканского мурализма.

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