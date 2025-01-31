В Мексике отреставрировали антифашисткую фреску 1930-х годов

Фреска под названием «Борьба с терроризмом» занимает 40-футовую стену в колониальном дворе в Морелии, штат Мичоакан, и изображает историю преследований и сопротивления с библейских времен до наших дней.

Гигантские, нависающие фигуры шагают по стене, покрытой аллюзиями на жизнь Иисуса, испанскую инквизицию и Ку-клукс-клан, наряду с нацистской и коммунистической символикой, а также орудиями пыток. Спустя несколько лет работы по восстановлению мюрала, его вновь откроют для публики.