В Мексике отреставрировали антифашисткую фреску 1930-х годов

В Мексике нашли и отреставрировали фреску 1930-х, предупреждающую о подъеме фашизма, пишет The Guardian.
Фреска под названием «Борьба с терроризмом» занимает 40-футовую стену в колониальном дворе в Морелии, штат Мичоакан, и изображает историю преследований и сопротивления с библейских времен до наших дней.
Гигантские, нависающие фигуры шагают по стене, покрытой аллюзиями на жизнь Иисуса, испанскую инквизицию и Ку-клукс-клан, наряду с нацистской и коммунистической символикой, а также орудиями пыток. Спустя несколько лет работы по восстановлению мюрала, его вновь откроют для публики.
Написанная в 1934 году, произведение стало первым крупным заказом для Филипа Густона и Рубена Кадиша — художников, родившихся в США в семье еврейских иммигрантов и живших в Лос-Анджелесе в период политических потрясений.
«Мир менялся. Фашизм был на подъеме, в Лос-Анджелесе орудовал Ку-клукс-клан», — рассказал Салли Радич, исполнительный директор Фонда Филипа Густона.
Как два 21-летних американца, ставших впоследствии известными художниками, оказались в маленьком мексиканском городе, неизвестно, но, похоже, их побудил поехать в Мексику Давид Альфаро Сикейрос, пионер мексиканского мурализма.