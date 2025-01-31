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Друзья Мелании Трамп бойкотируют журнал Vogue из‑за критики первой леди

Сегодня в 15:39
Фото: Pool/Getty Images

Друзья Мелании Трамп ополчились против журнала Vogue и всего издательского дома Conde Nast. Поводом для этого стали язвительные ремарки авторов СМИ о первой леди США, сообщил Page Six.

Журналисты Vogue высмяли наряд Мелании на официальной фотографии в Белом доме. По их словам, Трамп «больше походила на приглашенную звезду в эпизоде „Ученика“, чем на первую леди», а также «больше на внештатного фокусника, чем на госслужащую».

Дипломат Билл Уайт, друг Мелании и претендент на пост посла США в Бельгии, заявил, что отписался после этого от всех изданий Conde Nast. Он назвал издательский дом «гадким» и призвал «всех, кто любит Америку» последовать его примеру.

Уайт добавил, что Трамп «действительно элегантна и красноречива во всем, что говорит и делает». «Миссис Трамп — наша самая красивая первая леди <…> как внутри, так и снаружи. Она любящая мать замечательного сына Бэррона и необыкновенная жена», — подчеркнул он.

Уайт напомнил, что Мелания «свободно говорит на семи языках» и является успешной бизнес-леди.

Сама Трамп никак не прокомментировала скандальную статью о ней в Vogue. Ранее она говорила, что не хочет попасть на обложку этого культового издания, поскольку «жизни ни для кого ни изменится» из‑за этого.

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