Китайский зоопарк перекрасил собак в тигров

Зоопарк в китайском городе Тайчжоу раскрасил собак в оранжевый и черный цвета, пытаясь выдать их за тигров. Об этом сообщает Daily Mail.

Видео с щенком чау-чау, покрытым оранжевыми и черными полосами, появилось в Douyin, китайской версии TikTok. Пользователи быстро определили обман. «Разве это не просто собака?» ― написал один из юзеров.

В зоопарке после обращений местных СМИ заявили, что животные на кадрах ― чау-чау, перекрашенные в «тигровую собаку, а не в тигра». Там назвали свои действия всего лишь «трюком» и отметили, что собак окрашивали профессионально, и это не несло никакого риска для их здоровья.