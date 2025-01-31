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Китайский зоопарк перекрасил собак в тигров

Сегодня в 15:30
Фото: Douyin

Зоопарк в китайском городе Тайчжоу раскрасил собак в оранжевый и черный цвета, пытаясь выдать их за тигров. Об этом сообщает Daily Mail.

Видео с щенком чау-чау, покрытым оранжевыми и черными полосами, появилось в Douyin, китайской версии TikTok. Пользователи быстро определили обман. «Разве это не просто собака?» ― написал один из юзеров.

В зоопарке после обращений местных СМИ заявили, что животные на кадрах ― чау-чау, перекрашенные в «тигровую собаку, а не в тигра». Там назвали свои действия всего лишь «трюком» и отметили, что собак окрашивали профессионально, и это не несло никакого риска для их здоровья.

Китайские зоопарки уже несколько раз попадались на обмане, перекрашивая собак в панд. Один из таких случаев произошел в зоопарке в Тайчжоу, где теперь обнаружили «тигровых собак».

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