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Таинственные надписи «Помогите» на пустыре в Лос-Анджелесе вызвали тревогу в сети

Сегодня в 14:10
Фото: Google Maps

В сети обратили внимание на огромные надписи «Помогите» на одном из пустырей в Лос-Анджелесе. Зловещие послания заметили на онлайн-картах Google.

Со спутниковых снимков можно разглядеть послания «Help» («Помогите») и «Trafico» («Торговля»). Среди пользователей надписи породили конспирологические теории, что в этом месте происходит торговля людьми. Юзеры призвали городскую полицию провести расследование.

В полицейском управлении Лос-Анджелеса сказали The Independent, что просьбы о помощи вводят в заблуждение и никто в этом месте опасности не подвергался.

Правоохранители отметили, что пустырь с мусором и стройматериалами принадлежит Union Pacific Railroad, компании, владеющей самой большой сетью железных дорог в США.

По словам полицейских, огромные надписи находятся там уже около года. Их сделал человек, незаконно проникший на территорию. Он написал подобные сообщения и на других объектах поблизости, добавили в управлении полиции.

Один из пользователей X @LAGuy310 опубликовал интервью, в котором местная жительница сказала, что надписи оставляет некто по имени Хосе. По ее словам, Хосе «по каким‑то причинам» постоянно пишет такие сообщения на протяжении нескольких лет. Другая девушка ― бездомная, живущая в самодельной палатке у забора пустыря, ― сообщила, что Хосе тоже бездомный и пишет эти надписи, поскольку ему самому нужна помощь. По ее словам, Хосе «не собирается останавливаться».

Комментируя эти интервью, полиция Лос-Анджелеса заявила, что контактировала с этим человеком. Утверждается, что ему предлагали помощь с жильем и оценку психического здоровья, но он отказался. «Нет никаких доказательств торговли людьми», ― добавили там.

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