Арсен Маркарян заявил, что его несправедливо подозревают в призывах к терроризму

Блогер-женоненавистник Арсен Маркарян отреагировал на заявление прокуратуры Москвы об инициировании уголовного преследования в отношении него по статье о призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК).
По словам Маркаряна, он в «детстве сам подвергался жестокому и бессмысленному насилию, поэтому поступательно всю жизнь публично выступал против любой формы терроризма и никак не мог оправдывать терроризм ни в какой его форме».
«Заявляю, я никогда не финансировал ВСУ, а главное, никого не призывал к этому. Более того, в том же видеоролике я прямым текстом осуждал донаты и пожертвования ВСУ, назвав это „тяжким грехом на душу“», — добавил он.
Блогер-женоненавистник также отметил, что все обвинения в призывах к терроризму являются ошибочными или ложными. «Очевидно, что эти обвинения несправедливы», — отметил он.
29 января стало известно, что прокуратура Москвы хочет возбудить уголовное дело в отношении Маркаряна. По указанной статье ему может грозить до 7 лет лишения свободы.
В прокуратуре отметили, что в одном из интервью Маркарян «сформировал в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма, высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации и в отношении ее граждан с использованием беспилотных летательных аппаратов».