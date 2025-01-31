Арсен Маркарян заявил, что его несправедливо подозревают в призывах к терроризму

Блогер-женоненавистник Арсен Маркарян отреагировал на заявление прокуратуры Москвы об инициировании уголовного преследования в отношении него по статье о призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК).

По словам Маркаряна, он в «детстве сам подвергался жестокому и бессмысленному насилию, поэтому поступательно всю жизнь публично выступал против любой формы терроризма и никак не мог оправдывать терроризм ни в какой его форме».

«Заявляю, я никогда не финансировал ВСУ, а главное, никого не призывал к этому. Более того, в том же видеоролике я прямым текстом осуждал донаты и пожертвования ВСУ, назвав это „тяжким грехом на душу“», — добавил он.

Блогер-женоненавистник также отметил, что все обвинения в призывах к терроризму являются ошибочными или ложными. «Очевидно, что эти обвинения несправедливы», — отметил он.

29 января стало известно, что прокуратура Москвы хочет возбудить уголовное дело в отношении Маркаряна. По указанной статье ему может грозить до 7 лет лишения свободы.