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Ученые выяснили, что люди двигают ушами при напряженном прослушивании

Сегодня в 14:49
Фото: Franco Antonio Giovanella/Unsplash

Немецкие ученые выяснили, что люди шевелят ушами при пристальном прослушивании. Об этом сообщил The Guardian.

«Считается, что наши предки утратили способность двигать ушами около 25 миллионов лет назад. Почему именно, сказать сложно», — рассказал Андреас Шреер, ведущий автор исследования из Саарского университета в Германии.

«Однако нам удалось продемонстрировать, что нейронные цепи все еще присутствуют в некотором состоянии, то есть наш мозг сохранил некоторые структуры для движения ушей, хотя они, по-видимому, больше не нужны», — отметил он.

Ранее ученые обнаружили, что движение этих мышц у людей связано с направлением звуков, на которые они обращают внимание. Теперь они выяснили, что некоторые из этих мышц активизируются, когда человек напряженно вслушивается в звук.

Авторы статьи в журнале Frontiers in Neuroscience попросили 20 взрослых без проблем со слухом прослушать аудиокнигу через динамик в то же время, когда из того же места звучал подкаст.

Команда создала 3 сценария: в «самом легком» сценарии подкаст был тише аудиокниги, с большой разницей в высоте тона между голосами. В «самом сложном» сценарии воспроизводились два подкаста, которые в совокупности были громче аудиокниги, причем один из подкастов звучал с той же частотой, что и аудиокнига.

«Нам было интересно выяснить, чувствительна ли аурикуломоторная система человека к напряженному прослушиванию. Представьте, что кто‑то говорит в почти пустом ресторане или, наоборот, в очень оживленном ресторане», — объяснил Шреер.

Каждый участник испытал три разных сценария дважды. Затем все повторялось с динамиком в другом месте. На каждого участника надели набор электродов, позволяющий регистрировать электрическую активность, производимую мышцами, участвующими в шевелении ушами.

После каждого испытания участников просили оценить, сколько усилий они потратили на прослушивание аудиокниги. Результаты показали, что воспринимаемая участниками нагрузка на слух и вероятность потери концентрации на аудиокниге возрастала по мере перехода от самого легкого к самому трудному сценарию.

Исследователи обнаружили, что активность верхних ушных мышц, которые поднимают ухо вверх и наружу, была выше в самых сложных условиях прослушивания, чем в легких и средних условиях. Они также выяснили, что задние ушные мышцы, которые оттягивают ухо назад, были более активны, когда звуки доносились сзади участника, а не перед ним.

«Почти никто [из участников исследования] не мог добровольно двигать ушами, поэтому наши результаты не связаны со способностью человека делать это», — подчеркнул Шреер.

Несмотря на то, что исследование небольшое и требует повторения в более многочисленной и разнообразной группе, команда говорит, что полученные результаты позволили многое понять.

«Движения ушей, которые могут быть вызваны зафиксированными нами сигналами, настолько незначительны или даже отсутствуют, что, вероятно, не приносят ощутимой пользы. Поэтому мы считаем, что эта рудиментарная ушная моторная система „старается изо всех сил“, но, вероятно, не достигает многого», — подытожил ученый.

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