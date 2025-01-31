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Гильдия авторов США будет сертифицировать книги, созданные людьми, а не ИИ

Сегодня в 13:45
Фото: Patrick Fore/Unsplash

Американская Гильдия авторов запустила онлайн-портал, с помощью которого ее участники смогут подтвердить, что их произведения «созданы человеческим интеллектом», а не искусственным. Об этом сообщил The Guardian.

Инициатива, получившая название Human Authored, позволит авторам зайти на портал и зарегистрировать свою книгу. Затем они смогут использовать специально разработанный логотип на обложках книг и рекламных материалах, чтобы показать, что их произведение было создано без участия ИИ.

«Это не отказ от технологий, а создание прозрачности, признание стремления читателей к человеческому общению и восхваление уникальных человеческих элементов повествования», — говорится в заявлении исполнительного директора Мэри Рейзенбергер.

«Авторы по-прежнему могут претендовать на это звание, если они используют ИИ в качестве инструмента для проверки орфографии или исследований, но сертификация подразумевает, что само литературное произведение с уникальным голосом, который каждый автор привносит в свою работу, создано человеческим интеллектом», — добавила она.

Сейчас доступ к порталу есть только у членов гильдии, в ближайшее время организация планирует запатентовать логотип и сделать систему публичной.

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