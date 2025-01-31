«Я бы набрал мышечную массу»: Финн Вольфхард хочет сыграть главную роль в экранизации God of War

Финн Вольфхард признался в интервью PlayStation, что хотел бы сняться в экранизации God of War, сыграв бога Кратоса.

Актер отметил, что для этой роли он специально набрал бы мышечную массу. По его словам, он был заядлым геймером, пока не начал сниматься в фильмах: «Есть что‑то приятное в том, что ты можешь оказаться в другом мире. Я играю в игры для PlayStation всю свою жизнь».

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Вольфхард отметил, что его любимая игра — это Final Fantasy 10 и все, что относится к эпохе PS2. «Я большой поклонник платформеров, последней игрой, которую я прошел, была Astro Bot, это было так весело, но я также люблю шутеры», — добавил он.

Грядущий сериал по God of War станет первым крупным проектом Рональда Д.Мура с тех пор, как он вернулся на Sony TV в июне, заключив многолетнее соглашение. Он покинул инди-студию в 2020 году после успешной 10-летней работы. За это время он успел создать два хитовых сериала: «Чужестранка» для Starz и «Ради всего человечества» для Apple TV+.

God of War — серия игр, основанная на древнегреческой и скандинавской мифологии. Главным героем в каждой из них является спартанский воин Кратос, бросивший вызов богам. Первая игра вышла в марте 2005 года.