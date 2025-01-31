Джон Легуизамо присоединился к актерскому составу «Одиссеи» Нолана

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Сегодня / 12:32
Мэрия Москвы показала, как будет выглядеть Цирк на проспекте Вернадского
Сегодня / 12:28
Дочь Дейва Грола спела с Nirvana на концерте Fire Aid
Сегодня / 11:59
Цукерберг поговорил с командой Meta* и пригрозил увольнением за утечки. Их разговор сразу же слили
Сегодня / 11:58
Билла Скарсгорда закрыли в машине в трейлере фильма «Западня»
Сегодня / 11:43
В Мадриде открылся музей с крупнейшим собранием репродукций Бэнкси
Сегодня / 10:24
Тейлор Свифт станет ведущей церемонии вручения «Грэмми»
Сегодня / 09:31
«Фаина» и «Бухгалтер»: «Яндекс» назвал 10 клипов 90-х, которые чаще всего искали в «Поиске» по видео
Сегодня / 09:26
В Москве сносят советские корпуса «Склифа»
Сегодня / 08:48
Звезда «Эмилии Перес» Карла София Гаскон извинилась за резкие твиты
Сегодня / 08:36
Мэттью Лиллард вернется в «Крик-7»
Сегодня / 08:06
В США курьер, доставивший пиццу в метель, получил 2 доллара чаевых. В тиктоке ему собрали 40 тыс.
Сегодня / 07:22
Lionsgate разрабатывает третью часть «Охоты на воров»
Сегодня / 06:50
Уилл Смит примеряет на себя роль Нео из «Матрицы» в клипе «Beautiful Scars»
Сегодня / 06:41
У Сочи начнут строить первый в России насыпной остров
Сегодня / 05:14
Лукас Гейдж мог сломать спину во время боя с Конором МакГрегором в «Доме у дороги»
Сегодня / 23:31
Звезду «Эмилии Перес» Карлу Софию Гаскон раскритиковали за твиты об исламе и движении BLM
Сегодня / 22:11
Умерла британская певица Марианна Фейтфул
Сегодня / 21:12
Эйса Гонсалес просыпается на неизвестной планете в трейлере «Пепла»
Вчера / 19:50
Появился отрывок из «Электрического штата» с Милли Бобби Браун и Крисом Праттом
Вчера / 19:46
Крис Эванс отрицает, что вернется в кинофраншизу «Мстители»
Вчера / 19:20
В Италии заблокировали чат-бот DeepSeek
Вчера / 18:57
Кейт Хадсон появилась в трейлере сериала «Поворотный момент»
Вчера / 18:04
Дэвида Линча посмертно наградят премией Гильдии сценаристов США
Вчера / 18:02
Peacock заказал сериал «Суперфейки» от Элис Джу. Продюсером проекта выступит компания A24
Вчера / 17:50
В США изъяли из продажи 6000 пачек чипсов Lay’s из‑за смертельно опасного аллергена
Вчера / 17:29
Следующим фильмом Нолана после «Одиссеи» может стать триллер «Die Early» с Робертом Дауни-младшим
Вчера / 17:00
Билл Скарсгорд попадает в ловушку в трейлере хоррора «Locked»
Вчера / 16:58
Власти коммуны в Италии ограничили въезд автобусов с туристами из‑за вирусного видео в тиктоке
Джон Легуизамо присоединился к актерскому составу «Одиссеи» Нолана
Александр Голиков
Сегодня в 12:51
Фото: Summit Entertainment
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