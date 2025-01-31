«Гладиатор-2» и «Снова в деле» стали самыми скачиваемыми фильмами у пиратов в январе

Российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.С.С.T. составил список фильмов, которые чаще всего скачивали пираты в январе 2025 года. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Первое место в топе занял второй «Гладиатор» Ридли Скотта, который стартовал на платформах 24 декабря. На втором месте оказался франко-бельгийский боевик Ad Vitam.
Третье место занял боевик «Снова в деле» с Кэмерон Диас и Джейми Фоксом. В топ-10 попали «Настоящая боль», «Ошибка времени. Мультивселенная», «Носферату», «Любовь Советского Союза», «Крейвен-охотник», «Миссия: Красный» и «Федя. Народный футболист».
Ранее издание TorrentFreak опубликовало список самых популярных сериалов среди пиратов BitTorrent в 2024 году. Лидирующее место в топе занял приквел «Игры престолов» под названием «Дом дракона». Второе место занимают «Пацаны», а третье — исторический сериал «Сегун».
В топ-10 вошли «Пингвин», «Фоллаут», «Ричер», «Укрытие», «Дюна: Пророчество» и Halo: Paramount.