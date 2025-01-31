Мэрия Москвы показала, как будет выглядеть Цирк на проспекте Вернадского

Сергей Собянин опубликовал в телеграм-канале концепцию реконструкции здания Большого Московского цирка на проспекте Вернадского. Пост мэр Москвы начал словами «сохраняя традиции».

Согласно плану реконструкции, новый комплекс цирка будет состоять из центрального здания в форме шатра и вытянутого вспомогательного корпуса. Между собой здания соединят переходом. Общая площадь комплекса составит более 80 000 квадратных метров, а вместимость зрительного зала увеличится с 3000 до 5000 мест.

«Победил проект, позволяющий создать в городе объект циркового искусства мирового уровня и уникальный формат общественного пространства с зонами для проведения выставок и семейного отдыха», — отметил Собянин.

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Москомархитектура объявила конкурс на концепцию нового здания цирка в сентябре 2024 года. К нему присоединились восемь архитектурных студий: «Апекс», «Маркс инжиниринг», бюро Асадова, «ЮНК архитекторы», Градостроительный институт «Мирпроект», арт-группа «Камень», СПИЧ и АБ «Структура». В финал не прошли два бюро ― «Структура» и СПИЧ. Какое бюро выиграло конкурс, Собянин не уточнил.

Оригинальное здание цирка, ставшее одним из архитектурных символов города, было построено в 1971 году в стиле советского модернизма. Его авторы ― архитекторы Яков Белопольский и Ефим Вулых.