Дочь Дейва Грола спела с Nirvana на концерте Fire Aid

Участники Nirvana Дейв Грол, Крист Новоселич и Пэт Смир выступили на благотворительном концерте в поддержку пострадавших от лесных пожаров в Калифорнии Fire Aid. Вместо покойного Курта Кобейна на сцену с ними вышли St. Vincent, Ким Гордон из Sonic Youth и Джоан Джетт, пишет Deadline.

Однако главным хайлатом их выступления стало исполнение хита гранж-легенд «All Apologies» с Вайолет Грол, 18-летней дочерью барабанщика Nirvana и лидера Foo Fighters. Для исполнения трека Гордон взяла в руки бас, а Новоселич — аккордеон.

Как отмечает издание, девушка уже выступала с группой своего отца в прошлом, в частности, на благотворительном вечере The Art of Elysium в 2020 году. Вайолет исполнила песню Nirvana «Heart-Shaped Box» вместе со своим отцом, Новоселичем и Смиром в Hollywood Palladium.