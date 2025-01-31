В Okko появились пилотные серии финалистов конкурса шоураннеров «5 пилотов для Okko». Зрители онлайн-кинотеатра могут посмотреть их и проголосовать за того, чья пилотная серия должна превратиться в полноценный сезон.

«5 пилотов для Okko» — большой практический курс для представителей всех профессий киноиндустрии, созданный Okko совместно с киностудией «Место силы» и киношколой «Студия 24».

На первом этапе жюри получили 875 заявок, из которых в результате были отобраны 10 участников. Все они прошли полугодовое обучение под руководством кураторов курса Валерия Федоровича, Евгения Никишова, а также других ведущих экспертов киноиндустрии.