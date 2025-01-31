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В Okko вышли пилотные серии сериалов — финалистов конкурса шоураннеров. Победителя выбирают зрители

Сегодня в 13:45
Фото: Okko

В Okko появились пилотные серии финалистов конкурса шоураннеров «5 пилотов для Okko». Зрители онлайн-кинотеатра могут посмотреть их и проголосовать за того, чья пилотная серия должна превратиться в полноценный сезон.

«5 пилотов для Okko» — большой практический курс для представителей всех профессий киноиндустрии, созданный Okko совместно с киностудией «Место силы» и киношколой «Студия 24».

На первом этапе жюри получили 875 заявок, из которых в результате были отобраны 10 участников. Все они прошли полугодовое обучение под руководством кураторов курса Валерия Федоровича, Евгения Никишова, а также других ведущих экспертов киноиндустрии.

Студенты узнали о полном цикле кинопроизводства, довели до совершенства свои сценарии, а также попрактиковались в драматургии, режиссуре и других аспектах.

В финал вышли пять художественных проектов, которые получили финансирование для съемок пилотных серий. Среди них:

  • драмеди «Абьюзеры» Анны-Лизы Техменевой — о 30-летней Кате, авторе психологического бестселлера про расставания, которая случайно встречает своего бывшего и понимает, что до сих пор не может его забыть;
  • криминальная драма «Как приручить лису» Юлианы Закревской — о зоопсихологе, который случайно спасает жизнь странной девушки, прожившей всю жизнь в заточении в лесу, но сам при этом становится подозреваемым;
  • детективный триллер «Руки Анны» Полины Синевой — о девушке, которая живет с аббревиатурой CODA (слышащий ребенок глухих родителей), но тщательно скрывает историю семьи даже от собственного мужа;
  • драма «Чужая» Инкары Есмагамбетовой — о молодой девушке Дине из Казахстана, которая не может совладать со строгими семейными традициями и решает сбежать из семьи;
  • драма «Тормоза» Ивана Милова — о 30-летнем Никите, который попадает в тюрьму по ложному обвинению в распространении наркотиков, благодаря чему на свободе оказывается настоящий преступник.

Итоги конкурса станут известны 4 февраля во время конференции с участием авторов проектов, экспертного жюри, состоящего из представителей СМИ, индустриальных телеграм-каналов, кинокритиков и других представителей индустрии.

Прямая трансляция церемонии будет доступна зрителям Okko с 15.00. Победитель конкурса получит право снять полноценный сезон сериала, основанного на пилотной серии своего проекта.

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