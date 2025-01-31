В Мадриде открылся музей с крупнейшим собранием репродукций Бэнкси

В Мадриде открылся музей, посвященный творчеству уличного художника-анонима Бэнкси. Это вторая подобная площадка в стране, с 2020 года музей Бэнкси работает в Барселоне.
На сайте мадридского музея говорится, что в нем собрана самая большая в Европе коллекция работ Бэнкси в натуральную величину. Но среди них нет ни одной оригинальной, все 180 произведений искусства ― репродукции, выполненные европейскими художниками.
Основатель испанских музеев ― бельгийский кинорежиссер и продюсер Хазиз Вардар. Он также открыл музеи Бэнкси в Париже и Нью-Йорке.
Вардар не считает проблемой, что на площадках не представлены оригиналы. По его мнению, «самое важное ― это послание рисунка, а не техника». А еще Вардар не опасается, что Бэнкси подаст на него жалобу, ведь для этого анонимному художнику пришлось бы раскрыть свою личность.
Сам Бэнкси не одобрял открытие подобных площадок, но, как подчеркивает основатель музеев, и не запрещал. Однажды в инстаграме* художник выразил одобрение тем, кто копирует его работы для некоммерческого использования.
Во время открытия музея в Нью-Йорке Вардар отмечал, что его цель ― сохранить эфемерные произведения Бэнкси. «Все его произведения искусства исчезают, украдены или забелены муниципалитетами», ― пояснял он.
В мадридском музее 180 репродукций работ Бэнкси, включая самые известные. Среди них ― «The Mild Mild West», на которой изображен плюшевый медведь, бросающий коктейль Молотова в полицейских, и недавние граффити из серии «Лондонский зоопарк». Отдельная экспозиция посвящена вифлеемской стене на Западном берегу реки Иордан.
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