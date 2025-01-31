В Мадриде открылся музей с крупнейшим собранием репродукций Бэнкси

В Мадриде открылся музей, посвященный творчеству уличного художника-анонима Бэнкси. Это вторая подобная площадка в стране, с 2020 года музей Бэнкси работает в Барселоне.

На сайте мадридского музея говорится, что в нем собрана самая большая в Европе коллекция работ Бэнкси в натуральную величину. Но среди них нет ни одной оригинальной, все 180 произведений искусства ― репродукции, выполненные европейскими художниками.

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Основатель испанских музеев ― бельгийский кинорежиссер и продюсер Хазиз Вардар. Он также открыл музеи Бэнкси в Париже и Нью-Йорке.

Вардар не считает проблемой, что на площадках не представлены оригиналы. По его мнению, «самое важное ― это послание рисунка, а не техника». А еще Вардар не опасается, что Бэнкси подаст на него жалобу, ведь для этого анонимному художнику пришлось бы раскрыть свою личность.

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Сам Бэнкси не одобрял открытие подобных площадок, но, как подчеркивает основатель музеев, и не запрещал. Однажды в инстаграме* художник выразил одобрение тем, кто копирует его работы для некоммерческого использования.

Во время открытия музея в Нью-Йорке Вардар отмечал, что его цель ― сохранить эфемерные произведения Бэнкси. «Все его произведения искусства исчезают, украдены или забелены муниципалитетами», ― пояснял он.

В мадридском музее 180 репродукций работ Бэнкси, включая самые известные. Среди них ― «The Mild Mild West», на которой изображен плюшевый медведь, бросающий коктейль Молотова в полицейских, и недавние граффити из серии «Лондонский зоопарк». Отдельная экспозиция посвящена вифлеемской стене на Западном берегу реки Иордан.