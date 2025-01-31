Цукерберг поговорил с командой Meta* и пригрозил увольнением за утечки. Их разговор сразу же слили

Марк Цукерберг провел встречу с акционерами Meta*, на которой вопросы ему задавали сотрудники корпорации. Бизнесмен пригрозил им увольнением, если информацию передадут журналистам, — и это случилось уже через несколько часов, сообщает The Verge.

Перед началом встречи Цукерберг заявил, что больше не будет закрывать глаза на утечки информации. «Мы стараемся быть максимально открытыми, но все, что я говорю, просачивается [в открытый доступ]. Это отстой», — сказал он.

Спустя несколько минут после того, как в СМИ появились детали переговоров, директор по информационной безопасности Meta Гай Розен отправил работникам служебную записку. Он предупредил о поисках сотрудников, которые слили информацию, и применении к ним «соответствующих мер» вплоть до увольнения. Розен напомнил, как незадолго до этого Meta рассталась сотрудниками, которые «незаконно раскрыли внутреннюю информацию и похитили конфиденциальные документы».

«Когда информацию крадут или сливают, последствия этого выходят за рамки безопасности. Наши команды деморализуются, и мы все расходуем время, которое лучше было бы потратить на наши продукты и на достижение наших целей и миссии», — написал Розен.

Что стало известно из утечки?

На этой встрече работники задавали Цукербергу вопросы об изменении политики модерации контента, сокращении программ разнообразия и инклюзивности, искусственном интеллекте, отношениях с Белым домом, публичных высказываниях бизнесмена и увольнении «плохих работников» 10 февраля.

Как пишет The Verge, команду Meta предупредили, что модераторы встречи «будут пропускать вопросы, которые покажутся им неуместными в случае утечки». Вопросы сотрудников, набравшие наибольшее количество голосов, впервые не отображались в общем рейтинге, а комментарии во время прямой трансляции отключили. «Поскольку многие рядовые сотрудники явно были на грани, Цукерберг позаботился, чтобы во время вопросов и ответов было меньше драмы», — поясняет издание.

Отвечая на вопрос о программах разнообразия, Цукерберг заключил, что «нельзя делать то, что приносит пользу определенным группам» в надежде «компенсировать другие вещи». Он допустил, что обучение сотрудников противостоянию неосознанной предвзятости вернется, но оно не будет «сосредоточено» только на «нескольких группах недостаточно представленных групп».

«Влияет ли на изменения, которые мы наблюдаем, новый президент США [Дональд Трамп]? Если да, то почему мы вносим изменения на основе этого фактора?», — спросил один из сотрудников. Цукерберг ответил, что Meta попробует «наладить продуктивное партнерство с правительством», раз выпала такая возможность, чтобы «служить нашему обществу и вместе продвигать интересы нашей страны».

«Это будет напряженный год, так что пристегните ремни. Нам предстоит многое сделать. Я взволнован», — сказал Цукерберг напоследок.