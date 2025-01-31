Тейлор Свифт станет ведущей церемонии вручения «Грэмми»

Тейлор Свифт будет вести 67-ю церемонию вручения премии «Грэмми», сообщила в X Ассоциация звукозаписывающих компаний.

В этом году организаторы премии сделают упор на пострадавших от лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Поэтому выбор Свифт в качестве ведущей неудивителен ― артистка сделала пожертвования в 10 фондов, помогающих пострадавшим от пожаров.

Свифт в этом году претендует на «Грэмми» в шести категориях за свою пластинку «The Tortured Poets Department». Певица представлена в номинациях за лучший альбом, песню, запись года, музыкальное видео, поп-исполнение дуэтом и лучший поп-вокальный альбом.

В прошлом году Свифт установила рекорд, в четвертый раз выиграв «Грэмми» за лучший альбом. Всего артистка была лауреатом премии 14 раз.