В Москве сносят советские корпуса «Склифа»

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В Москве сносят несколько советских корпусов НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Фотографию работ опубликовал телеграм-канал «Несобянин».

Работы идут со стороны 1-го Коптельского переулка. Канал уточняет, что сносят административные корпуса, построенные в начале 1930-х годов.

В июле 2023 года Сергей Собянин пообещал, что на месте старых корпусов «Склифа» построят современную клинику площадью 120 тыс. квадратных метров ― «целый медицинский город». Это должно увеличить медицинские площади больницы примерно в 1,5 раза.